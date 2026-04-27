Přijde po Edwardovi Altaïr? Ubisoft zřejmě pracuje i na remaku prvního Assassin's Creed

Assassin's Creed Black Flag Resynced alespoň na chvíli oživil radost fanoušků ze série, aby ji Ubisoft zase trochu zchladil dalšími interními rošádami. Nostalgie je ovšem silná věc a nakonec opětovný výlet do prosluněného Karibiku působí jako skvělý plán na začátek léta. A dost možná nebude jedinou podobnou příležitostí.
Někteří jste to tipovali už v komentářích při bližším představení remaku čtyřky, ale skutečně to vypadá, že společnost pracuje minimálně na ještě jedné předělávce staršího dílu. Minimálně si to myslí Tom Henderson, což je poměrně spolehlivý zdroj insiderských informací, který jen zřídka míří vedle.
O domněnce se rozpovídal v sobotní epizodě podcastu Insider Gaming, kde potvrdil, že by mělo jít o jeden z raných dílů série, což nechává na stole jedničku, dvojku a její dva samostatné dovětky, ale nakonec vlastně i trojku z období americké občanské války.
„Připravuje se další remake hry ze série Assassin's Creed, tentokrát jednoho z dřívějších dílů. A na základě Black Flag se tvůrci znovu podívají na celou sérii a zváží, jaké další remaky by mohli v budoucnu realizovat,“ pronesl konkrétně Henderson.
Zatímco se zdráhal zmínit konkrétní díl, jiný insider s přezdívkou j0nathan si servítky nebral. Podle jeho informací jde o předělávku úplně první hry, která sérii světu představila v roce 2007. Dokonce prý o remaku jedničky od svých zdrojů slyšel už v roce 2023.
Jelikož firma aktuálně prochází obrovskou restrukturalizací, je možné, že se tento projekt nakonec zrušil a jeho místo zastává něco úplně jiného. Sám leaker v jednom z navazujících komentářů dodává, že neví, jaký konkrétní tým na titulu pracuje. Z výčtu všech myslitelných projektů je každopádně přepracování toho původního nejlogičtější, protože jednička zubu času příliš neodolala a nakonec už v době vydání byla spíše technologickým demem a příslibem do budoucna.
Kdy přesně by spekulovaný remake mohl vyjít, zatím není jasné, ale nabízí se jedno zajímavé datum. V listopadu 2027 uplyne 20 let od vydání prvního dílu, tedy i velké výročí celé série. Dávalo by proto velký smysl, kdyby předělávka vyšla někdy okolo jubilea, případně se alespoň během oslav představila. Navíc by současné zaměření na modernizace starších dílů nemělo nikoho zvlášť překvapit, jelikož o něm Ubisoft mluvil už v roce 2024. Nicméně konkrétní plány nakonec dost ovlivní až úspěch vylepšeného Black Flagu.