Příběhový survival Star Trek: Voyager – Across the Unknown dorazí už za měsíc. I na Switch 2
zdroj: Daedalic Entertainment

Příběhový survival Star Trek: Voyager – Across the Unknown dorazí už za měsíc. I na Switch 2

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

14. 1. 2026 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Nadcházející herní měsíce se nenápadně plní menšími a středně velkými tituly, ale občas se mezi nimi objeví projekt, který si zaslouží víc pozornosti, než by se na první pohled mohlo zdát. Přesně takovým případem může pro leckoho být i Star Trek: Voyager – Across the Unknown, nová hra ze znamého sci-fi univerza od vydavatelství Daedalic Entertainment, která se vedle PC, PS5 a Xboxu Series nakonec objeví i na Switchi 2.

Autoři nově potvrdili datum vydání na 18. února a zároveň ukázali trailer, který se blíže dívá na zoubek soubojům. V předobjednávkách vychází základní edice hry na zhruba 40 eur (asi 968 korun), zatímco deluxe nabídne za 50 eur (1 210 korun) pět dodatečných misí, dvě nové postavy a trojici technologií navíc. 

zdroj: Daedalic Entertainment

Across the Unknown se prezentuje jako survival strategie zaměřená na příběh, což je kombinace, která se nevidí úplně často – pokud nepočítáme třeba Frostpunk, kterému ale zase chyběla slavná licence a vesmír. Hra čerpá inspiraci ze starších herních adaptací Star Treku, kde jste veleli vesmírným lodím a posádce, ale snaží se mít o něco širší záběr a nabízí alternativní scénáře, které jsou s dějovou linkou seriálu svázané velmi volně obecným rámcem hledání cesty domů. 

Star Trek: Voyager – Across the Unknown
Novinky
Je libo Sedmou z devíti? Chystá se strategie Star Trek: Voyager

Hratelnost bude z velké části stát právě na náročném rozhodování. Co by se stalo, kdyby se kapitánka Janeway rozhodla jinak než v seriálu? A co kdyby U.S.S. Voyager dokázal využít technologii Borgů? Každé rozhodnutí bude mít pro posádku lodi dlouhodobé následky, včetně potenciálních úmrtí. Kromě toho vás čeká správa zdrojů a výzkumu, taktické souboje a průzkum neznámého vesmíru.

Star Trek: Voyager – Across the Unknown samozřejmě v první řadě cílí na zapálené trekkies, sednout by ale mohla i fanouškům pomalejších strategií, kteří seriálové předloze tolik neholdují. Pokud si nejste jistí, na PC, PS5 a Xboxu Series si už teď můžete vyzkoušet demo.

