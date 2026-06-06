Příběh předělaného Final Fantasy VII míří do finále. Revelation přinese epické rozuzlení

Někdo možná čekal jiné zakončení letošní hlavní show Summer Game Festu, stěžovat si však nemůžeme. Geoff Keighley si na závěr připravil odhalení velkého finále Final Fantasy VII Revelation, které završí příběh kolem Clouda a jeho party.
Všichni přítomní slibují, že půjde o grandiózní završení, které nenechá jedno oko suché a ovladač nevyužitý. Premiérová ukázka slibuje velké věci, mezi nimi třeba možnost pilotovat vzducholoď Highwind, konečně pořádně ovládat Vincenta a Cida, i zažít finální bitvu proti Sephirothovi.
Rozličné schopnosti členů kompletní party se pořádně blýsknou v hybridním soubojovém systému, který poprvé představil remake první části. Square Enix slibují, že v posledním dílu ho dotáhli k dokonalosti, aby nabízel skvělý mix taktiky, opulentních efektů a rychlé akce, v níž můžete vyvolat mocné entity, abyste výsledek otočili ve svůj prospěch.
„V závěrečné kapitole remaku Final Fantasy VII je rozsah hry větší než kdy předtím, a sázky vyšší než kdy jindy. Vzlétněte do oblak a prozkoumejte nekonečný svět, bojujte po boku kompletní družiny, osvojte si strategický a dynamický boj a připravte se na strhující finále,“ láká oficiální popis.
Asi všechny fanoušky potěší jedna klíčová změna. Final Fantasy VII Revelation se zbavuje okovů časové exkluzivity a na jaře příštího roku vyjde souběžně na všechny platformy, mezi nimiž je PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2. Je tedy jedno, na čem hrajete, pompézní rozuzlení si užijete ve stejný den.
Revelation uzavře několik let trvající snahu kompletně předělat kultovní sedmý díl. Final Fantasy VII Remake byl napínavým a promyšleným přepracováním originálu, které se soustředilo na část odehrávající se v Midgaru. O čtyři roky později umožnilo Final Fantasy VII Rebirth Cloudovi a jeho přátelům prozkoumat rozsáhlý otevřený svět, který v posledním díle bude ještě větší.