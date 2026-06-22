Při tragické letecké havárii zemřel spoluzakladatel Ubisoftu Claude Guillemot

Nějak se ty nepříjemné zprávy kupí. Zatímco během minulého týdne v poklidu přirozenou smrtí svět opustil kultovní autor hudby pro Doom a Duke Nukem 3D Robert „Bobby“ Caskin Prince III, před víkendem se stala nehoda, při níž zemřela další klíčová osobnost herního průmyslu, spoluzakladatel Ubisoftu Claude Guillemot.
Osudným se mu stal let dvoumotorového dopravního letounu Cessna 421, který se v pátek zřítil krátce před plánovaným přistáním na francouzském letišti v La Baule, kde se měl o víkendu konat letecký den. Na palubě letadla se kromě Guillemota nacházela ještě jedna osoba, která nehodu také nepřežila.
„Ubisoft se s hlubokým zármutkem dozvěděl o úmrtí Clauda Guillemota, spoluzakladatele skupiny a předsedy představenstva Guillemot Corp., který zahynul při nehodě. V této těžké chvíli jsou naše myšlenky s jeho rodinou a blízkými. Nebudeme prozatím vydávat žádná další prohlášení,“ uvedla společnost.
Svět tak opustila další důležitá osobnost herního průmyslu, ačkoliv se Guillemot v tomto případě pohyboval spíše v jeho zákulisí. Claude totiž společně se svými čtyřmi bratry v roce 1986 založil společnost, která se z malé rodinné firmy zaměřené na zásilkový obchod se softwarem postupně proměnila v jednoho z největších herních vydavatelů, jež světu přinesl značky jako Assassin's Creed, Far Cry či Rayman. V útrobách se podílel na jejím budování a vedl také divizi Guillemot Corporation zaměřenou na hardware, kam spadá třeba známá značka Thrustmaster.
V relativně krátké době jde tak už o druhou dopravní nehodu, během níž zahynula důležitá postava herního průmyslu. Krátce před Vánoci zemřel jeden z otců moderních stříleček, spoluzakladatel série Call of Duty, šéf studia Respawn a vedoucí značky Battlefield Vince Zampella, jemuž se stala osudná autonehoda v jižní Kalifornii.