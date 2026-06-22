Při tragické letecké havárii zemřel spoluzakladatel Ubisoftu Claude Guillemot
zdroj: Ubisoft

Při tragické letecké havárii zemřel spoluzakladatel Ubisoftu Claude Guillemot

22. 6. 2026 11:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Nějak se ty nepříjemné zprávy kupí. Zatímco během minulého týdne v poklidu přirozenou smrtí svět opustil kultovní autor hudby pro Doom a Duke Nukem 3D Robert „Bobby“ Caskin Prince III, před víkendem se stala nehoda, při níž zemřela další klíčová osobnost herního průmyslu, spoluzakladatel Ubisoftu Claude Guillemot.

Vince Zampella
Novinky
Zemřel Vince Zampella, šéf Battlefieldu a autor Call of Duty

Osudným se mu stal let dvoumotorového dopravního letounu Cessna 421, který se v pátek zřítil krátce před plánovaným přistáním na francouzském letišti v La Baule, kde se měl o víkendu konat letecký den. Na palubě letadla se kromě Guillemota nacházela ještě jedna osoba, která nehodu také nepřežila.

„Ubisoft se s hlubokým zármutkem dozvěděl o úmrtí Clauda Guillemota, spoluzakladatele skupiny a předsedy představenstva Guillemot Corp., který zahynul při nehodě. V této těžké chvíli jsou naše myšlenky s jeho rodinou a blízkými. Nebudeme prozatím vydávat žádná další prohlášení,“ uvedla společnost.

Doom
Novinky
Zemřel legendární autor hudby pro původní Doom a Duke Nukem 3D

Svět tak opustila další důležitá osobnost herního průmyslu, ačkoliv se Guillemot v tomto případě pohyboval spíše v jeho zákulisí. Claude totiž společně se svými čtyřmi bratry v roce 1986 založil společnost, která se z malé rodinné firmy zaměřené na zásilkový obchod se softwarem postupně proměnila v jednoho z největších herních vydavatelů, jež světu přinesl značky jako Assassin's Creed, Far Cry či Rayman. V útrobách se podílel na jejím budování a vedl také divizi Guillemot Corporation zaměřenou na hardware, kam spadá třeba známá značka Thrustmaster.

V relativně krátké době jde tak už o druhou dopravní nehodu, během níž zahynula důležitá postava herního průmyslu. Krátce před Vánoci zemřel jeden z otců moderních stříleček, spoluzakladatel série Call of Duty, šéf studia Respawn a vedoucí značky Battlefield Vince Zampella, jemuž se stala osudná autonehoda v jižní Kalifornii.

Smarty.cz
Tagy:
smrt nekrolog Ubisoft
Zdroje:
Bloomberg, Reuters
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
The Planet Crafter – vydání na konzole
The Planet Crafter – vydání na konzole
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Songs of Conquest – Yulan
Songs of Conquest – Yulan
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026
Halo: Campaign Evolved – Nové mise
Halo: Campaign Evolved – Nové mise
Fable – Showcase 2026
Fable – Showcase 2026

Nejnovější články