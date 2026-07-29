Prezident Wizards of the Coast po dvou letech končí. Ještě předtím zrušil několik her

Ve vedení společnosti Wizards of the Coast dochází k nečekané změně. Prezident John Hight po pouhých dvou letech ve funkci k 1. září odstoupí a přesune se do role poradce. Oznámení přichází jen několik dní poté, co mateřská společnost Hasbro odepsala 56 milionů dolarů ze svého herního portfolia a potvrdila zrušení několika neoznámených videoher.
Informace se objevila v dokumentech předložených americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Hight sice opustí pozici prezidenta, s Wizards of the Coast ale zcela nekončí. Nadále bude působit jako poradce a podle oficiálního vyjádření se chce věnovat i dalším kreativním a profesním příležitostem.
Do Wizards of the Coast přišel v srpnu 2024 z Blizzardu, kde téměř třináct let zastával různé vedoucí pozice včetně role generálního manažera Warcraftu. Ve firmě dohlížel na nejdůležitější značky, tedy na Dungeons & Dragons a Magic: The Gathering, ale také na rostoucí videoherní portfolio v čele s Baldur's Gate.
Načasování odchodu zdvihá obočí především kvůli nedávným krokům Hasbra, které minulý týden oznámilo odpis ve výši 56 milionů dolarů v rámci herní divize společně se zrušením několika her plánovaných nejdříve na rok 2028. Firma podle všeho přehodnocuje investice do experimentů a chce se víc soustředit na své nejsilnější značky.
Podle oficiálního stanoviska ale změna ve vedení neznamená problémy samotného Wizards of the Coast. „Po dvou letech ve funkci prezidenta Wizards of the Coast John Hight k 1. září přechází do jiné role. Jsme mu velmi vděční za jeho vedení i přínos našim týmům a hrám. Nadále bude Wizards podporovat jako poradce, zatímco se bude věnovat dalším kreativním a profesním příležitostem,“ uvedla společnost.
Zároveň zdůraznila, že změny ve vedoucí funkci nic nemění na vydavatelském plánu: „Magic: The Gathering i Dungeons & Dragons si nadále vedou velmi dobře v souladu s našimi posledními finančními výsledky a plány vydání pro rok 2027, včetně Exodus a Warlock, zdárně pokračují.“
Právě Exodus od studia Archetype Entertainment a Warlock zasazený do světa Dungeons & Dragons teď mají představovat nejzajímavější želízka v ohni. Hight během svého působení několikrát naznačil, že by rád rozšířil videoherní aktivity Wizards of the Coast. V loňském rozhovoru například mluvil o tom, že by si dokázal představit vznik nového MMORPG ze světa Dungeons & Dragons, které by nějakým způsobem modernizovalo tradiční model. Společnost také rozšiřovala své interní týmy – například o vývojáře z bývalého studia Cliffhanger Games, které v EA pracovalo na zrušeném Black Pantherovi.
Ne všechny ambiciózní plány se ale podařilo dotáhnout. Letos v květnu Wizards of the Coast ukončili vydavatelskou spolupráci se studiem Giant Skull vedeným Stigem Asmussenem, režisérem Star Wars Jedi: Survivor, které připravovalo akční adventuru ze světa Dungeons & Dragons. Marně také hledají studio, které by se po rozvázání partnerství s Larianem ujalo vývoje Baldur's Gate 4.
Wizards of the Coast teď hledají svého nového prezidenta. Kdo se vedení společnosti ujme v době, kdy Hasbro přehodnocuje své videoherní investice, zatím není jasné.