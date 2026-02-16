Překvapení se nekoná. Bloober Team odtajnil Layers of Fear 3

zdroj: Bloober Team

Tajemné odpočítávání na novém webu polského Bloober Teamu skončilo a k překvapení téměř nikoho se žádná z divokých i docela realistických spekulací nenaplnila. Žádný další Silent Hill, DLC pro Cronos: The New Dawn ani duchovní nástupce Rule of Rose, ale bezpečná sázka na jistotu a návrat ke kořenům s Layers of Fear 3.

Layers of Fear 3 zdroj: Bloober Team

Studio se tak vrací k sérii, která ho uvedla na videoherní mapu hororů psychologickými sondami nejen do světa umění. Je sice pravdou, že v recenzích předchozí díly většinou dostávaly kolem 6 až 7 bodů, fanouškovská základna je ovšem četná a určitě se najde řada lidí, kterým oznámení trojky udělalo radost.

Vzhledem k tomu, že představení bylo skoupé na detaily, chybí bližší informace ohledně případných změn v hratelnosti a příběhu, ale i o datu vydání nebo platformách. Jediným zveřejněným materiálem je doprovodná hraná ukázka, kde muž čte báseň Nemocná růže od Williama Blakea, zatímco na pozadí běží obrazy ženy a nemocné humanoidní postavy se zašitými ústy. Nechybí ani malé postrašení v podobě přízračného pomocníka, který podle slov muže zatím nepochopil posmrtný život.

Z toho všeho lze hádat, že se po malířství a filmu tematicky podíváme na literaturu. Studio nicméně přislíbilo, že kromě návratu ke kořenům bude trojka současně představovat další evoluční krok, v němž znovu bude kromě vizuálu klíčová i hudba, podtrhující melancholickou podstatou strachu ze selhání i lidské lítosti.

Cronos: The New Dawn
Aktuality
Bloober Team láká na další hru

Odhalení Layers of Fear 3 předcházelo ještě krátké povídání tvůrců, kde generální ředitel Piotr Babieno připomněl 10. výročí značky, která studio pomohla formovat do podoby, jakou má dnes. Z malého dvacetičlenného týmu se postupně proměnilo v polskou špičku, která v aktuální době čítá přes 250 zaměstnanců. I proto si mohou dovolit vyrábět doprovodné upomínkové předměty, jako jsou třeba chystané LP desky se soundtrackem nebo knihy od různých polských autorů, které dále prohloubí svět série.

Kromě Layers of Fear 3 studio pracuje i na předělávce prvního Silent Hillu, s kterou se bude snažit úspěšně navázat na chválenou dvojku. Současně pod něj spadá i dceřiná společnost Broken Mirror Games, která třeba na konci ledna vydala I Hate This Place a pracuje na tajemném Projectu M. Kromě toho se pomalu chystá seriálová adaptace hororové adventury The Medium.

Nejnovější články