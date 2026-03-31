Překladatel KCD2 přišel o práci. Warhorse reaguje na spekulace o nahrazení AI
31. 3. 2026 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Zásadní zlom v životě nastal u jednoho ze dvou hlavních překladatelů zaměstnaných ve Warhorse. Ke konci měsíce byl totiž z firmy po necelých čtyřech letech propuštěn Max H. (redakce celé jeho jméno zná), který se pak o svou zkušenost podělil na Redditu. „Pracoval jsem především na KCD2 a jeho DLC — zahrnovalo to dialogy, quest logy, názvy předmětů a mnoho dalších věcí, stejně jako občasné marketingové materiály. Jednoduše řečeno, pokud jste někdy hráli KCD2 v angličtině, je velmi pravděpodobné, že jste viděli moji práci,“ rámuje svoji roli ve firmě.

Šok ale přišel poslední březnový pátek, kdy byl Max bez předchozího varování pozván na schůzku s vedením. „Bylo mi okamžitě sděleno, že ve snaze ‚zefektivnit fungování společnosti‘ a ‚ušetřit finance‘ se moje pozice ve firmě od příštího měsíce stane ‚nadbytečnou‘, protože firma přejde na využívání AI pro veškeré překlady. Byl to pro mě obrovský šok. Ačkoli se v minulosti často diskutovalo o využívání AI pro překlady — proti čemuž jsem vždy otevřeně a důrazně vystupoval — nikdy mě nenapadlo, že by to skutečně mohlo vést ke ztrátě mé práce,“ popisuje teď už bývalý překladatel a editor.

V příspěvku dále popisuje, že se cítí hluboce zrazen vedením společnosti a je mu nesmírně líto, že už nebude každý den vídat své přátale a kolegy v kanceláři. Jeden z moderátorů Redditu pak ověřil jeho totožnost a může doložit, že ve Warhorse skutečně pracoval, takže nejde o smyšlený příběh, který je na lidské úrovni samozřejmě soucitný.

Warhorse na žádost o komentář, jestli jde o ojedinělý případ nebo součást větší organizační změny, kdy má ve firmě AI nahradit více pozic, odpovědělo: „Vždy jsme byli studio poháněné talentem a hluboce si vážíme lidí, kteří pro nás pracují. Z respektu k soukromí a důstojnosti našich současných a bývalých kolegů nebudeme konkrétní případy zaměstnání veřejně komentovat,“ uvedl pro Games.cz šéf tiskového oddělení studia, Tobias Stolz-Zwilling.

Podle našich dalších zjištění od zdrojů, které jsou s případem obeznámeny, je ale situace trochu komplikovanější, jak už to tak bývá, když jde o rozplétání mezilidských pracovních vztahů. Důležité ale je, že Warhorse hromadně na vlnu AI generováného obsahu prozatím nenaskakuje a jedná se o individuální personální změnu, nikoliv o širší trend.

Dle zdrojů z řad současných i bývalých zaměstnanců Warhorse se ve firmě AI nástroje sice využívají, ale de facto v rozsahu běžné kancelářské práce. Za tímto konkrétním propuštěním pak stála primárně snaha ušetřit a fakt, že mezi projekty je překladatelské práce méně, byť se často v pauzách věnují jiným úkonům či vzdělávání.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
