Předprodej GTA VI odstartuje příští týden. Rockstar zveřejnil ilustraci na krabičce i novou fotku

Pomalu přichází doba, kdy téměř všechny videoherní kanály ovládne nejočekávanější titul nejen letošního roku. Grand Theft Auto VI se teď už téměř s jistotou blíží a Take-Two s Rockstar Games pomalu podle plánu spouští marketingovou kampaň, s níž chtějí přesvědčit i ty poslední nerozvážné. Zatím ale startuje v poklidu.
Společnosti včera vydaly nové video, které představilo střípek ústřední melodie a oficiální ilustraci, kterou najdete na přebalu hry. Pokračuje v klasickém stylu série, kde je kolem názvu mozaika několika výjevů s hlavními postavami. Vše zalité barvami, aby bylo jasné, že se novinka odehrává ve Vice City, tedy herní verzi Miami. Ono k tomu stačí, když porovnáte přebal s Grand Theft Auto: Vice City, najdete několik společných styčných ploch, a bude vám to jasné.
Zároveň s ilustrací Rockstar aktualizoval hlavní stránku hry, kde najdete nový obrázek zachycující rozzářené město při západu slunce těsně před tím, než se naplno rozjasní i poslední zářivka a ponoří se do nočního života. Už jenom z tohoto malého střípku je znovu jasné, že studio promění virtuální hřiště v živoucí kulisu, kde najdete řadu aktivit, ale také neuvěřitelné množství detailů, jež budou vybízet k prozkoumání.
Pravděpodobně tou nejdůležitější informací zveřejněného videa je datum spuštění předobjednávek, které připadá na 25. června. V tento den se konečně potvrdí dlouho spekulovaná cenovka a uvidíme, jestli Take-Two produktu skutečně natolik věří, aby zkusilo zariskovat s hranicí útočící na 100 dolarů za základní edici. Dá se však předpokládat, že kromě té budou k dispozici ještě dražší varianty, třeba s trochou štěstí i sběratelská edice.
Se spuštěním předobjednávek se dá současně předpokládat, že dojde ke zveřejnění další plnohodnotné ukázky. Internetové tamtamy už ale spekulují o tom, že ke odvysílání v pořadí třetího lákadla dojde až někdy v červenci, na což navážou i trochu konkrétnější záběry z hraní.
Zdá se ale, že Grand Theft Auto VI skutečně vyjde avizovaného 19. listopadu na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. PC verze v oficiálním výčtu nadále chybí, zatímco ostatní vydavatelé v houfech listopadu uhýbají, proto se na nás chystá nabité září, během něhož vyjde The Blood of Dawnwalker, Marvel's Wolverine, Fire Emblem: Fortune's Weave, Control Resonant, Silent Hill: Townfall, Dawn of War IV, Onimusha: Way of the Sword, Phantom Blade Zero či plná verze Valheim.