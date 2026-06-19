Předprodej GTA VI odstartuje příští týden. Rockstar zveřejnil ilustraci na krabičce i novou fotku
zdroj: Rockstar Games

Předprodej GTA VI odstartuje příští týden. Rockstar zveřejnil ilustraci na krabičce i novou fotku

PlayStation 5 Xbox Series

19. 6. 2026 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
Galerie

Pomalu přichází doba, kdy téměř všechny videoherní kanály ovládne nejočekávanější titul nejen letošního roku. Grand Theft Auto VI se teď už téměř s jistotou blíží a Take-Two s Rockstar Games pomalu podle plánu spouští marketingovou kampaň, s níž chtějí přesvědčit i ty poslední nerozvážné. Zatím ale startuje v poklidu.

Společnosti včera vydaly nové video, které představilo střípek ústřední melodie a oficiální ilustraci, kterou najdete na přebalu hry. Pokračuje v klasickém stylu série, kde je kolem názvu mozaika několika výjevů s hlavními postavami. Vše zalité barvami, aby bylo jasné, že se novinka odehrává ve Vice City, tedy herní verzi Miami. Ono k tomu stačí, když porovnáte přebal s Grand Theft Auto: Vice City, najdete několik společných styčných ploch, a bude vám to jasné.

zdroj: Rockstar

Zároveň s ilustrací Rockstar aktualizoval hlavní stránku hry, kde najdete nový obrázek zachycující rozzářené město při západu slunce těsně před tím, než se naplno rozjasní i poslední zářivka a ponoří se do nočního života. Už jenom z tohoto malého střípku je znovu jasné, že studio promění virtuální hřiště v živoucí kulisu, kde najdete řadu aktivit, ale také neuvěřitelné množství detailů, jež budou vybízet k prozkoumání.

Pravděpodobně tou nejdůležitější informací zveřejněného videa je datum spuštění předobjednávek, které připadá na 25. června. V tento den se konečně potvrdí dlouho spekulovaná cenovka a uvidíme, jestli Take-Two produktu skutečně natolik věří, aby zkusilo zariskovat s hranicí útočící na 100 dolarů za základní edici. Dá se však předpokládat, že kromě té budou k dispozici ještě dražší varianty, třeba s trochou štěstí i sběratelská edice.

Grand Theft Auto VI
Novinky
Grand Theft Auto VI ujišťuje o listopadovém vydání, marketingová kanonáda začne v létě

Se spuštěním předobjednávek se dá současně předpokládat, že dojde ke zveřejnění další plnohodnotné ukázky. Internetové tamtamy už ale spekulují o tom, že ke odvysílání v pořadí třetího lákadla dojde až někdy v červenci, na což navážou i trochu konkrétnější záběry z hraní.

Zdá se ale, že Grand Theft Auto VI skutečně vyjde avizovaného 19. listopadu na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. PC verze v oficiálním výčtu nadále chybí, zatímco ostatní vydavatelé v houfech listopadu uhýbají, proto se na nás chystá nabité září, během něhož vyjde The Blood of Dawnwalker, Marvel's Wolverine, Fire Emblem: Fortune's Weave, Control Resonant, Silent Hill: Townfall, Dawn of War IV, Onimusha: Way of the Sword, Phantom Blade Zero či plná verze Valheim.

Smarty.cz
Tagy:
otevřený svět městská akce
Zdroje:
Rockstar Games, Take-Two
Hry:
Grand Theft Auto VI
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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