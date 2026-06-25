Předobjednávky na GTA VI běží. Nejlepší zážitek slibuje PlayStation

O půlnoci odstartovaly předobjednávky nejočekávanější hry posledních let – Grand Theft Auto VI. Je tak pravděpodobné, že Rockstar i Take-Two už teď přepočítávají miliony dolarů a mohou netrpělivě očekávat listopad, kdy městská akce konečně vyjde. Jak je to ale nakonec s českými cenami?
Když navštívíte PlayStation Store i Microsoft Store, zjistíte, že jsou o něco nižší, než se předpokládalo. Základ na obou platformách získáte za 2 009 korun, zatímco ultimátní edice s řadou herních bonusů vychází na 2 499 korun. Krabičky mezitím vychází na 2 199 až 2 299 korun, avšak tento lehký příplatek trochu postrádá smysl, jelikož v jejich útrobách nenajdete disk, nýbrž jen klíč ke stažení.
Při vytvoření předobjednávky na digitálních platformách dostanete kromě dříve oznámených bonusů také jeden měsíc předplatného GTA+. Aktivovat ho musíte do 31. března, přičemž si musíte dávat pozor, jelikož vám tím odstartuje obnovené předplatné, které musíte zrušit, aby se vám nestrhl poplatek za další měsíc. Zároveň ale platí, že GTA VI vyjde zatím bez multiplayeru, takže jde spíše o takový bonus pro Grand Theft Auto Online.
Do vínku statistik se mezitím přidává i Heureka Group, která přináší první čísla z českého prostředí. Na jejich stránkách si nový díl městské akce bere třetinu veškeré pozornosti v herním segmentu, přičemž druhé místo v podobě NHL 26 má 5krát méně kliknutí. Současně zájem o Grand Theft Auto VI je aktuálně 24krát vyšší než v případě předchůdce, což reflektuje obecně vyšší zájem o hry, který jen meziročně vzrostl o 40 %.
Pokud ale náhodou vlastníte obě konzole a přemítáte, na jakou z nich si horkou novinku koupit, Sony i Rockstar Games mají jasno. Obě společnosti díky blízkému partnerství tvrdí, že nejlépe se akce bude hrát na PlayStationu 5 díky přítomnost „imerzivních“ funkcí, jako jsou adaptivní spouště, haptická odezva a zabudovaný reproduktor v ovladači DualSense.
Samozřejmě to neznamená, že na PlayStationu bude hra běhat lépe a nabídne lepší technický stav. Nicméně je pravdou, že v obchodě u ní už teď svítí štítek vylepšení pro PS5 Pro. Je proto pravděpodobné, že právě silnější verze aktuální generace PlayStationu nabídne v den vydání tu nejlepší možnou verzi ve všech ohledech. Rozdíly ale budou asi spíše marginální a základní zážitek bude všude stejný.
Mezi hráči se ale už teď objevuje řada nespokojenců. Na vině jsou fyzické verze bez disku, které netěší nejen sběratele. Proti této praktice se postavily i některé americké herní řetězce. Konkrétně jde o podniky Video Games Plus a Loot Box Gaming, které potvrdily, že nebudou kopie prodávat, pokud nebudou obsahovat disk.
Někteří lidé v komentářích sice správně poukázali, že takové rozhodnutí menších prodejců samozřejmě úspěch titulu ani Take-Two neovlivní, což ale není důvodem, proč se obchody k rozhodnutí uchýlily. Jde čistě o věc principu a vlastního přesvědčení, kterou nechtějí porušovat ani v případě největší hry posledních let.
Grand Theft Auto VI má ale i přesto vydlážděnou cestu k ohromnému úspěchu. Stále sice může zaostat za očekáváními, nicméně podobný scénář je spíše nepravděpodobný a 19. listopadu se rozjede velké kolečko dovolených v miamském Vice City.