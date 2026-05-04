Předělávky Halo 2 a 3 jsou jen otázkou času. Halo Studios už na nich zřejmě pracují

Microsoft se pod novým vedením snaží vrátit k esenci značky Xbox, s čímž jim mají pomoci i letošní chystané novinky v podobě Gears of War: E-Day, Fable i Halo: Campaign Evolved. Všechny tři jsou součástí důležitých sérií, avšak až poslední Master Chief je vysloveně maskotem celé platformy, který v posledních letech mírně zmírá. Halo Studios ale už pilně pracují na nápravě, ačkoliv bude trochu staronová.
Už ke konci minulého roku se spekulovalo o tom, že po remaku kampaně jedničky přijdou na řadu další díly. Po půl roce domněnky znovu ožívají prostřednictvím insidera Rebs Gaming, který uvádí, že mu další na sobě nezávislé zdroje potvrdily plány na předělání celé původní trilogie. Zdroje se přidávají k jeho dřívějším informacím přímo od bývalého vývojáře z Halo Studios.
„Jeden z mých novějších zdrojů mi poslal důkaz, abych si ověřil jeho důvěryhodnost a také tvrzení, že remaky trilogie se skutečně chystají, bez ohledu na to, jak si povede Campaign Evolved. Konkrétněji řečeno, na všech třech remacích se aktivně pracuje a předělávky Halo 2 a 3 jsou v rané fázi vývoje,“ prozrazuje ve svém videu.
Zároveň dodal, že už Halo: Campaign Evolved bude mít některé moderní prvky z pozdějších dílů. Konkrétně mluví o třech slíbených prequelových misích, které budou předskakovat původnímu příběhu. V nich se podle všeho objeví Bruti, kteří se původně objevili poprvé až ve druhém dílu. Jejich design ale v nové podobně vychází z Halo: Reach, přičemž je dostanete i do původních misí, pokud si zapnete jeden z dostupných modifikátorů.
Budoucnost velkolepé sci-fi opery nicméně prý nespočívá pouze v modernizaci známých zážitků. Rebs znovu potvrzuje, že se chystá samostatný multiplayerový projekt, který potvrdil nedávný inzerát přímo od Halo Studios, ale také další hlavní hra se zatím nepotvrzenou číslovkou 7 v názvu.
Je ale třeba dodat, že budoucnost se nakonec ještě může měnit. Interní optimalizace v Microsoftu stále probíhají, nedávno tak společnost opustila třeba bývalá šéfka značky Kiki Wolfkill, která měla mimo jiné jako výkonná producentka na starosti Halo 4. Následně přestoupila na pozici vedoucí filmového a televizního oddělení, aby v minulém týdnu potvrdila svůj odchod z firmy po dlouhých 28 letech.