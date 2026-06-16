Předělávka Ocarina of Time může mazat rozdíl mezi remakem a remasterem
zdroj: Nintendo

Předělávka Ocarina of Time může mazat rozdíl mezi remakem a remasterem

Switch 2

16. 6. 2026 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

The Legend of Zelda: Ocarina of Time patří ke hrám, jejichž design zkrátka nestárne. Jak moc bude na podzim chystaný remake pro Nintendo Switch 2 odlišný od původní hry z roku 1998 na N64? Možná ne tak moc, jak by se zdálo. Podle všeho by hra neměla projít příliš radikální proměnou. Naznačuje to oficiální popis hry, který se krátce objevil na webu Nintenda a následně byl odstraněn.

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Recenze
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D - recenze

V původní verzi metadat stálo, že jde o: „Klasiku na Nintendo 64 znovuzrozenou jako plnohodnotný remake pro Nintendo Switch 2 s ohromující vizuální stránkou, aktualizovaným designem a nadčasovou hratelností“. Právě formulace o nadčasové hratelnosti okamžitě vyvolala mezi fanoušky rozsáhlé diskuse. Mnozí ji interpretují jako signál, že Nintendo neplánuje zásadně měnit strukturu hry ani její základní mechaniky. Ostatně velmi podobně je koncipován třeba plánovaý remake Star Fox, který je taktéž předělávkou arkády z N64.

To by znamenalo, že remake zůstane mnohem věrnější originálu než například moderní otevřené díly série jako Breath of the Wild nebo Tears of the Kingdom. Část komunity totiž spekulovala, že Nintendo může využít remake k rozsáhlému přepracování světa Hyrule a proměnit zejména centrální region kolem hradu v otevřenější prostředí inspirované novějšími díly.

zdroj: Nintendo

Nintendo mezitím text na webu změnilo a nyní se v popisu objevuje pouze stručná informace o návratu klasiky na Nintendo Switch 2 v roce 2026. Samotné oznámení během Nintendo Directu bylo velmi krátké. Viděli jsme zatím pouze teaser a několik záběrů mladého Linka v jeho domku v lese Kokiri. Více informací Nintendo slibuje později během roku.

Smarty.cz
Tagy:
remake Legend of Zelda akční adventura
Zdroje:
VG247, Nintendo
Hry:
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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