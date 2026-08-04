Praha znovu podpoří začínající vývojáře. Do herního akcelerátoru míří bobři i vesmírný horor

Naše hlavní město spouští druhý ročník Pražského herního akcelerátoru, který má pomoci začínajícím českým vývojářům proměnit slibné prototypy v životaschopné herní projekty. Letos uspělo osm týmů z řad studentů i nezávislých tvůrců, které během následujících měsíců čeká individuální mentoring i konzultace s domácími a zahraničními odborníky z herního průmyslu. Program vyvrcholí v prosinci veřejnou prezentací projektů.
Nový ročník zahájí dvoutýdenní letní škola, na kterou naváže deset týdnů individuální práce pod vedením manažera akcelerátoru Michala Rocha. Organizátoři chtějí navázat na zkušenosti z loňského pilotního ročníku, který podle nich ukázal, že začínající studia potřebují vedle vzdělávání především dlouhodobou zpětnou vazbu a pomoc při sestavování realistických plánů dalšího vývoje.
„V Praze vzniká spousta dobrých nápadů a máme tu hodně talentovaných lidí, kteří chtějí tvořit vlastní hry. Nejtěžší ale často bývá udělat další krok – získat zpětnou vazbu, sestavit si realistický plán a proměnit prototyp v projekt, který má šanci uspět. Právě k tomu jim akcelerátor dává prostor,“ říká pražský radní pro kulturu a cestovní ruch Tomáš Slabihoudek.
Letošní výběr projektů vcelku dobře ilustruje, jak pestrá je současná nezávislá tvorba. Mezi osmičkou vybraných titulů najdeme sci-fi RPG Axiom Prime zaměřené na budování vesmírné flotily, online kooperativní horor Parasitus o posádce lodi napadené nebezpečným parazitem nebo vzdělávací simulaci PolitSim, který vás pověří sestavováním vlastní koalice a rozhodováním o směřování České republiky.
Vedle nich zaujme i netradiční kooperativní hra Dam Good Camp, ve které skupina bobrů organizuje letní tábor pro lesní zvířata. Nechybí ani logická hříčka In Puzzle inspirovaná Rubikovou kostkou, časové rébusy v Timelike, retro arkáda Ultimate Gig o kurýrovi uhánějícím hustým městským provozem nebo svižná sci-fi hra Superluminal State, která prověří schopnost opravovat vesmírnou loď pod časovým tlakem.
Do programu se zapojí studenti z ČVUT, Univerzity Karlovy či VOŠ Scholastika společně s nezávislými tvůrci. Cílem není jen pomoci s vývojem samotných her, ale také připravit jejich autory na obchodní stránku herního průmyslu. Součástí programu jsou proto přednášky zaměřené na marketing, projektové řízení, herní právo nebo komunikaci s vydavateli.
Vedle českých odborníků, mezi nimiž figurují například herní designérka Lenka Krsová z Fool's Theory či Martin Petrásek z Warhorse, spoluzakladatel studia Flying Rat Martin Pernica nebo šéf platformy Sail.Game Vladimír Geršl, se o zkušennosti podělí také zahraniční hosté. Nechybí mezi nimi bývalý manažer Ubisoftu Søren Lass, švédský vydavatel Sebastian Forsström nebo animátor Arkadiusz Zawada z polského studia 11 bit studios.
„První ročník nám pomohl lépe pochopit, co začínající týmy v jednotlivých fázích vývoje skutečně potřebují. Na základě této zkušenosti letos spojujeme intenzivní společnou školu s deseti týdny individuální práce. Pro město je to praktický způsob, jak ověřovat různé formáty podpory a zároveň vytvářet podmínky, aby se perspektivní projekty mohly dlouhodobě rozvíjet,“ vysvětluje pražský radní pro ICT, Smart City, vědu, výzkum a inovace Daniel Mazur.
Pražský herní akcelerátor je společným projektem hlavního města Prahy a organizace Kreativní Praha. Jeho cílem je podporovat vznik nových herních studií a posilovat pozici metropole jako jednoho z center českého herního průmyslu. Druhý ročník zakončí 10. prosince Demo Day, během něhož budou mít účastníci příležitost představit své projekty odborné veřejnosti i potenciálním partnerům.