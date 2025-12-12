Pragmata dostala překvapivé datum vydání a ještě překvapivější demo

zdroj: Capcom

The Game Awards ještě ani pořádně nezačalo a v pre-show rovnou přišlo s velkou novinkou, kterou mnozí asi ani nečekali. Nebo určitě nepočítali s tím, že po dlouhých letech čekání sci-fi Pragmata nečekaně odhalí datum vydání, a to rovnou společně s dalším překvapením.

Jedna z prvních představených „next-gen“ her pro PlayStation 5, kolem níž se dlouhou dobu nesl opar mysteriózní atmosféry a příběhu o astronautovi ve futuristickém skafandru a mladě vyhlížející androidce, kteří prochází městskou post-apokalyptickou pustinou, vyjde 24. dubna. Taktéž se upřesnily platformy, kdy k PC a PlayStationu 5 přibyl ještě Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2.

Nová ukázka rovněž nabídla i několik záběrů přímo z hraní, díky nimž se zmíněný opar už kompletně rozplynul. Střípky vypadají jako relativně typická japonská akce, u níž se dá vzpomenout třeba na Exoprimal. Ambice by však v tomto případě měly být vyšší, minimálně s ohledem na příběh.

Slova potvrzuje i cenovka, která je určená na dříve standardních 59,99 eur, nikoliv novodobých 69,99 či 79,99 eur pro AAA projekty. O případných kvalitách se přesvědčíte už teď, protože na Steamu najdete bezplatnou demoverzi. Konzolové verze budou následovat později. 

Nejnovější články