Pracují Iron Galaxy na remasteru New Vegas?

S prý chystanými remastery Falloutu 3 a New Vegas je to jako na horské dráze. Jednou měly vyjít s dovršením druhé sezóny seriálového Falloutu, pak se po informacích o předělávkách zase slehla zem. No a teď, teď nás zase štenkruje přímo studio Iron Galaxy. To totiž zveřejnilo nenápadný příspěvek na sociálních sítích, ze kterého je jasné, co v kancelářích kutí.
Today’s our February company meeting. It’s time to catch up with what the company’s been up to and what’s coming up next for IG.— Iron Galaxy Studios (@irongalaxystudios.com) February 26, 2026 at 9:56 PM
[image or embed]
Poznáte ikonickou nahrávací obrazovku New Vegas? Text příspěvku je nevinný: oznámení interní únorové schůzky a rekapitulace toho, na čem studio pracuje a co chystá dál. Je to důkaz, že se chystá remaster? Samozřejmě ne. Může jít o náhodné pozadí prezentace nebo o interní vtip. Faktem ale je, že Iron Galaxy má s portováním a remastery zkušenosti – podílelo se například na Fallout 76 a VR verzích The Elder Scrolls V: Skyrim a Falloutu 4.
Zájem o remaster je dlouhodobě silný. Loňský The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ukázal, že návraty ke klasice mohou být komerčně úspěšné. V minulosti už fanoušky navnadily i falešné stopy, třeba marketingový countdown spojený s Fallout seriálem. Otázkou zůstává, zda by případný návrat New Vegas nepředcházel remaster Fallout 3, což by dávalo větší smysl. I ti největší skeptici musí uznat, že načítací obrazovka z New Vegas jako první slide prezentace působí… podezřele konkrétně.