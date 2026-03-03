Pracují Iron Galaxy na remasteru New Vegas?
zdroj: Obsidian Entertainment

Pracují Iron Galaxy na remasteru New Vegas?

3. 3. 2026 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

S prý chystanými remastery Falloutu 3 a New Vegas je to jako na horské dráze. Jednou měly vyjít s dovršením druhé sezóny seriálového Falloutu, pak se po informacích o předělávkách zase slehla zem. No a teď, teď nás zase štenkruje přímo studio Iron Galaxy. To totiž zveřejnilo nenápadný příspěvek na sociálních sítích, ze kterého je jasné, co v kancelářích kutí.

Today’s our February company meeting. It’s time to catch up with what the company’s been up to and what’s coming up next for IG.

[image or embed]

— Iron Galaxy Studios (@irongalaxystudios.com) February 26, 2026 at 9:56 PM

Poznáte ikonickou nahrávací obrazovku New Vegas? Text příspěvku je nevinný: oznámení interní únorové schůzky a rekapitulace toho, na čem studio pracuje a co chystá dál. Je to důkaz, že se chystá remaster? Samozřejmě ne. Může jít o náhodné pozadí prezentace nebo o interní vtip. Faktem ale je, že Iron Galaxy má s portováním a remastery zkušenosti – podílelo se například na Fallout 76 a VR verzích The Elder Scrolls V: Skyrim a Falloutu 4.

Zájem o remaster je dlouhodobě silný. Loňský The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ukázal, že návraty ke klasice mohou být komerčně úspěšné. V minulosti už fanoušky navnadily i falešné stopy, třeba marketingový countdown spojený s Fallout seriálem. Otázkou zůstává, zda by případný návrat New Vegas nepředcházel remaster Fallout 3, což by dávalo větší smysl. I ti největší skeptici musí uznat, že načítací obrazovka z New Vegas jako první slide prezentace působí… podezřele konkrétně.

Smarty.cz
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Directive 8020 - Datum vydání
Directive 8020 - Datum vydání

Nejnovější články