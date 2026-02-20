Pozor na spoilery! Internet zaplavily informace nejen o konci Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem je bezpochyby největší hrou února. Devátý díl má vysoké ambice i dvojici hratelných postav, očekávání jsou obrovská a fanoušci věří, že je Capcom opět nezklame. Pokud se ale na návrat do Raccoon City těšíte, možná je čas dát si od internetu pauzu.
Na sociálních sítích, v komentářových sekcích u videích a článků i na diskuzních fórech se totiž začaly množit spoilery. V některých případech dokonce vyzrazují konec hry.
Capcom se sice ze všech sil snaží problém vyřešit, ale je to boj s větrnými mlýny. Pokud si nechcete zkazit moment překvapení, držte se minimálně od Redditu v uctivé vzdálenosti. Problém odstartoval klasický scénář, kdy fyzické kopie z obchodů dorazily k některým hráčům před oficiálním vydáním. Jakmile se hra jednou dostane do oběhu, internet reaguje rychleji než T-virus. Umbrella zjevně virální kampaně umí a je určitě pyšná, v tomhle případě si ale nadílku mohla odpustit.
Abyste nicméně byli v obraze i bez spoilerů, připomenu, že Requiem je pokračování hlavního příběhu, které vás po letech zavede zpátky do Raccoon City. Herně chce meandrovat mezi napínavým hororem za bezbrannou Grace Ashcroft a akcí ve stylové kožené bundě Leona S. Kennedyho. Naposled, když série takhle míchala styly, vznikl z toho jeden z nejhorších dílů značky. Tak snad se v Capcomu od té doby poučili.
Resident Evil Requiem vyjde 27. února na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2. Standardní edice vychází na 69,99 eur, deluxe edice potom na 79,99 eur. Dražší skrývá řadu herních bonusů, kam kromě kosmetických doplňků patří třeba alternativní filtry nebo utajené spisy.