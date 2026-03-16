Povedlo se zachránit kus historie. Fanoušci zálohovali 385 terabajtů videoherního archivu
zdroj: WGN Radio

PC

16. 3. 2026 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Problematika uchování digitálního dědictví je nadále palčivým tématem, které nedávno dostalo těžkou ránu se zprávou o konci stránky Myrient, jež fungovala jako rozsáhlý archiv herních dat a retrovideoher. Pospolitost ovšem zase jednou zaúřadovala, komunita se semkla a teď hlásí, že projekt zachránila.

Vedoucí iniciativy Save Myrient oznámil, že se jeho skupině povedlo 100% zálohovat celou databázi zabírající přibližně 385 terabajtů dat. Akce trvala jen pár týdnů, během nichž dobrovolníci stáhli, zkontrolovali a ověřili data, aby mohla vzniknout kompletní kopie archivu, která bude zájemcům nadále dostupná.

Její distribuce bude prozatím možná vytvořením torrentů, které umožní šíření mezi uživateli bez závislosti jediného serveru. Decentralizovaný způsob je podle všeho aktuálně jedinou možností, jak zajistit, aby data po skončení webu zůstala nadále dostupná. Mělo by jít ovšem teprve o první krok, zatímco další fáze plánu by mohla věci vrátit do předchozího normálu. Proto se určitě vyplatí dění dále sledovat.

Snaha jedné z největších veřejných databází retro her tak nepřijde vniveč a tisíce titulů z různých platforem a generací se jen tak neztratí. Pokud byste však stránku chtěli ještě navštívit, fungovat bude do konce března. Následně dojde k ukončení provozu kvůli finanční neudržitelnosti. Na vině jsou především rostoucí ceny hardwaru, jež už příspěvky od komunity nezvládly pokrývat. K problémům se taktéž přidalo zneužívání serveru automatizovanými nástroji pro masové stahování.

Poměrně očekávaně celá akce znovu otevřela diskuzi o uchování digitální kultury, která především ve videoherním světě značně trpí na špatnou archivaci. Díky ní jsme málem přišli o první Fallout, takže není divu, že se v posledních letech do zachování více investuje, jako to dělá třeba Embracer. Přesto jsou aktivity dále nedostatečné.

Smarty.cz
Tagy:
historie retro archiv
Zdroje:
Tom's Hardware, Myrient
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
