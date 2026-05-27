Potvrzeno: Zaklínač 3 dostane příští rok třetí datadisk
zdroj: CD Projekt RED

27. 5. 2026 11:20 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

CD Projekt Red si přichystal mírně opožděný dárek k 11. výročí Zaklínače 3: Oznámení zbrusu nového, dlouho spekulovaného rozšíření. Legendární RPG z roku 2015 se po více než dekádě od vydání dočká třetího datadisku s názvem Songs of the Past (Písně minulosti?), který dorazí během roku 2027 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Studio novinku oznámilo kratičkým příspěvkem na sociálních sítích: „Medailon vrní… a to může znamenat jen jediné! Je čas oznámit Zaklínač 3: Divoký hon – Písně minulosti!“ Původně si ji sice chtělo nechat až na zítřejší podvečerní výroční stream, omylem jim ale unikla v oficiálním launcheru, a tak nezbývalo než jít s pravdou ven už dnes.

V novém dobrodružství si opět zahrajeme za Geralta a podle dřívějších informací by mělo jít o rozšíření, které překlene děj třetího dílu a chystané čtyřky. Tvůrci zároveň potvrzují, že projekt vzniká ve spolupráci se studiem Fool's Theory, které tvoří řada veteránů původního Zaklínače 3 a vedle toho chystá také remake prvního Zaklínače, jehož vývoj byl ale právě kvůli datadisku odložen na vedlejší kolej.

O samotném rozšíření Songs of the Past zatím víme jen minimum. Vývojáři pouze potvrzují, že Geralt znovu „vyrazí na stezku“ a další podrobnosti slibují zveřejnit koncem léta. 

Podobně jako Phantom Liberty pro Cyberpunk 2077 absentovalo na minulé generaci konzolí, nevyjde na nich ani nové zaklínačské rozšíření, přestože původní hra vyšla v době, kdy současná generace existovala sotva na papíře. Nechystá se ani na Switch. V návaznosti na konec podpory Windows 10 se upravují také požadavky pro PC verzi, která si nově vyžádá pouze Windows 11, DirectX 12 a SSD. O možnost hrát starší verzi ale nepřijdete, stačí následovat oficiální návod.

Zaklínač 3 přitom ani po letech neztrácí na popularitě, od svého vydání prodal víc než 60 milionů kopií, získal přes 250 ocenění Hra roku a pro mnohé dodnes představuje jedno z nejlepších RPG všech dob.

Otázkou zůstává, jak rozsáhlé nové dobrodružství vlastně bude a zda půjde o obsah srovnatelný s datadisky Srdce z kamene a O víně a krvi. Už teď je tak trochu jasné, že Geraltův příběh končí... Ale ten Ciriin teprve začíná.

Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
