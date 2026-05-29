Postavte si zoo snů v Planet Zoo 2. Tentokrát i s mořskou faunou a ptáky

29. 5. 2026 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Pokračování duchovního nástupce Zoo Tycoonu je konečně odhaleno. Frontier Developments oznamují Planet Zoo 2 a k potěše všech milovníků zvířeny dorazí ještě letos, a to hned s několika novinkami, po kterých virtuální správci zoologických zahrad dlouho volali.

Největší novinkou jsou dlouho požadované vodní a létající druhy zvířat. Hráči tak budou moci budovat mnohem komplexnější výběhy, akvária i voliéry a vytvářet zoologické zahrady, které byly v prvním díle technicky nemožné. Frontier zároveň výrazně rozšiřuje samotný koncept ochrany přírody. Nově už nepůjde jen o správu samotné zoologické zahrady. Hráči budou moci zasahovat i mimo její hranice, obnovovat přirozené biotopy a vypouštět zvířata zpět do chráněných přírodních rezervací tak, jako je to součástí náplně i skutečných zoo. Studio tím chce nabídnout autentičtější pohled na moderní ochranu ohrožených druhů.

Vodní druhy zahrnují sladkovodní i mořská akvária včetně pestrobarevných ryb, žraloků, karet a spousty dalších druhů. Stran scenérií budou na výběr čtyři světové biomy včetně dekorativních předmětů, předpřipravených plánů i volných konstrukčních nástrojů, jež umožní zoo přizpůsobit do posledního detailu podle svého. Kromě scénářů bude k dispozici sandbox režim i obchodování se zvířaty s ostatními hráči.

Sedm let od vydání původního Planet Zoo je znát pokrok i po technické stránce. Trailer (ke zhlédnutí výše) ukazuje výrazně detailnější prostředí a halvně propracovanější animace. Zatím není jasné, jak moc se do hry promítnou zkušenosti z novějších projektů studia, jako jsou Planet Coaster 2 nebo Jurassic World Evolution 3. Právě jejich systémy by ale mohly přinést další rozšíření managementu nebo stavby parků.

Studio slibuje další podrobnosti už velmi brzy. Planet Zoo 2 se objeví na prezentacích Wholesome Games Showcase a PC Gaming Show začátkem června. Vydání je v plánu na 13. října na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
