Postavte si visuté městečko. Laysara: Summit Kingdom vyšplhá v únoru na PC i konzole
Postavte si visuté městečko. Laysara: Summit Kingdom vyšplhá v únoru na PC i konzole

Sníte o budování měst vysoko v horách, kde spíš než s nepřátelskými armádami bojujete s vrtochy samotné matičky Země? Svůj sen si můžete splnit v Laysara: Summit Kingdom, budovatelské strategii, která se po téměř dvou letech v předběžném přístupu chystá na plnohodnotné vydání.

Plnou verzi vyšle studio Quite OK Games a vydavatelství Nejcraft nejen na Steam, ale také na PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One a Nintendo Switch. Majitelé PS5 a Switche si mohou dopřát i fyzickou edici.

Vysokohorská strategie Laysara: Summit Kingdom je nádherná a relaxační. Jen bacha na laviny

Laysara staví na poměrně neobvyklém konceptu, kde se svou kolonií bojujete o přežití v extrémních výškových podmínkách. Domov pro obyvatele vyhnané z nížin budujete na úbočích hor, z nichž každé má svá specifika.

Jednotlivá městečka nejsou izolovaná, ale fungují v symbióze v rámci obchodní sítě propojené horskými potůčky i visutými mosty. Neustále se tak vracíte ke svým starším osadám, protože kde je dost prostoru pro zemědělství, nemusí zbývat místo na chov zvířat nebo těžbu vzácných nerostů, kterým se nejvíc daří poblíž nejméně hostinných ledovců.

Jednu z nejvýraznějších hrozeb představují laviny. Těm sice nemůžete úplně zabránit, ale můžete se na ně alespoň připravit. Ať už vysázíte vlastní les, postavíte záchytnou konstrukci, nebo je zkusíte řízeně spouštět. Velkou roli hraje také specifická doprava. Převážet suroviny přes horské hřebeny, kaňony a řeky rozhodně není hračka. S růstem populace a nároků obyvatel je nutné síť neustále optimalizovat a využívat pokročilejší technologie.

Pokud vás tedy láká budování měst tam, kde každá chyba může způsobit lavinu problémů, zapište si do kalendáře 27. února 2026, kdy Laysara: Summit Kingdom vychází na PC a výše jmenovaných konzolích.

