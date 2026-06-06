Poslední rónin ožívá. Na temných Želvách Ninja pracují autoři Bayonetty

Už to vypadalo, že se chystaná videoherní adaptace oceňovaného komiksu Želvy Ninja: Poslední rónin uloží po propouštění v Black Forest Games k ledu, aby letos přišel Geoff Keighley a na svém Summer Game Festu nonšalantně oznámil oživení Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin pod křídly zajímavého studia.
Vývoj zjevně prošel výraznou změnou a nově na něm pracují šikulové z PlatinumGames, kteří mají na své pažbě Bayonettu, NieR: Automata či Metal Gear Rising: Revengeance. Jde tedy o ideální spojení, jež by mohlo být zárukou parádní akční stránky, jakou si tento příběh zasluhuje.
Oproti běžnému materiálu kanálových pojídačů pizzy se zdejší události budou výrazně lišit. Místo rozverné zábavy vhodné i pro děti se podíváte do brutálního světa budoucnosti, kdy z hlavní čtveřice přežil pouze jeden. Ten se vydal na krvavou cestu spravedlnosti i pomsty, na níž si rozhodně nebere servítky.
Na projektu je mimo jiné zajímavé, že vzniká pod hlavičkou Paramount Games, tedy sloučené divize společností Skydance Interactive a Skydance New Media. V jejích útrobách najdete třeba Amy Hennig, která zde zastává roli kreativní ředitelky, zatímco prezidentem je Tony Discroll.
Hlavní každopádně je, že Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin bude velkou hrou, jakou si látka bezpochyby zaslouží. Datum vydání zatím oznámené nebylo, stejně jako platformy. Čekání proto bude asi ještě dlouhé.