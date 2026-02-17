Pořádný parkour. Assassin's Creed Shadows vás teď nechá skákat bez omezení

Ubisoft teď sice řeší úplně jiná témata jako například propouštění, rušení her a stávkující zaměstnance, i přes to ale stále zlepšuje svůj nejnovější přídavek do asasínského univerza. Assassin's Creed Shadows, které zanedlouho oslaví rok od vydání, čeká do konce března několik výrazných updatů.
Nejbližší velká aktualizace vychází už dnes a přináší hned tři podstatné novinky. První z nich je detailní stránka statistik, přístupná z inventáře. Hráči si budou moci podrobně prohlédnout efekty své výbavy, bonusy i přesná čísla poškození. Pokud vás baví ladit build do posledního procenta, tenhle nástroj vám dá mnohem větší kontrolu nad tím, jak fungují jednotlivé efekty v součtu.
Druhou změnou je vylepšení vizuální odezvy kritických zásahů. Při critu teď výrazněji reaguje ukazatel zdraví nepřítele a animace působí svižněji. Cílem je, aby hráči lépe cítili, kdy jejich útok skutečně zasáhl naplno. Novinkou je ale manuální skok, který se aktivuje zapnutím volby „advanced parkour“ v menu. Hráči tak získají možnost skákat kdykoli a kdekoli, bez omezení kontextovými animacemi. To výrazně rozšiřuje možnosti pohybu a umožní tvořit vlastní parkourové trasy s větší plynulostí.
Právě na podporu této funkce Ubisoft spouští Parkour Challenge. Hráči mohou nahrát až šedesátisekundová videa svých nejlepších parkourových běhů a soutěžit o ceny, mezi nimiž jsou podepsané vinylové soundtracky, figurky a další tematické předměty. O vítězích bude rozhodovat i komunita.
Roadmapa také potvrzuje, že DLC Assassin's Creed Shadows: Claws of Awaji dorazí 10. března na Nintendo Switch 2. Rozšíření přidává novou oblast a další mise pro Jasukeho a Naoe.