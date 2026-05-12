Pokračování Stellar Blade zjevně nebude exkluzivita pro PlayStation
zdroj: Shift Up

12. 5. 2026 10:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Korejská akční adventura Stellar Blade se řadí k nejvýraznějším novým značkám PlayStationu posledních let, chystané pokračování ale zřejmě vedle konzole od Sony rovnou vyjde i na dalších platformách. Studio Shift Up naznačilo výraznou změnu strategie, že další velký projekt chce vydat vlastními silami a od prvního dne s ním oslovit široké publikum po celém světě.

Stellar Blade 2 naznačuje zasazení v postapokalyptické Číně

Zmínka pochází pochází z finanční zprávy společnosti za první kvartál letošního fiskálního roku, kde Shift Up uvádí, že vývoj dalšího dílu Stellar Blade probíhá hladce a hra zatím odpovídá plánovaným kvalitativním standardům. Zajímavější než samotný stav vývoje je zmínka o přechodu na takzvaný „first-party service model“, čímž studio myslí, že si chce svou příští hru vydat samo.

Místo spolupráce s vydavatelem typu Sony Interactive Entertainment chce mít Shift Up větší kontrolu nad marketingem i distribucí svých her. Studio tvrdí, že díky tomu dokáže lépe komunikovat identitu značky a efektivněji oslovit publikum po celém světě. Podle vedení společnosti k tomu přispívají tři klíčové faktory – zkušenosti se samostatným vydáváním, strategie maximalizace prodejů a už existující fanouškovská základna kolem Stellar Blade.

Přestože zpráva vysloveně netvrdí, že pokračování vyjde i mimo PlayStation 5, náznaky jsou poměrně silné. Už první díl se s ročním zpožděním nakonec podíval i na PC a Shift Up v minulosti mluvilo také o svém zájmu o Xbox nebo Nintendo Switch 2. Druhý Stellar Blade by tak potenciálně mohl vyjít na vícero platformách rovnou.

Studio zároveň slibuje, že další informace o projektu zveřejní během letošního fiskálního roku. Vedle pokračování akce s androidkou v hlavní roli se Shift Up soustředí také na nový projekt studia Unbound, které nedávno převzalo a vede ho známý japonský herní designér Šindži Mikami. I tento titul chce studio vydat svépomocí.

Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
