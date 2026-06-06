Pokračování adventury The Wolf Among Us vyjde příští rok. Příběh připomene remaster

Po letech odkladů a nejistoty jsme se konečně dočkali. Na Summer Game Festu byly oficiálně potvrzeny jak The Wolf Among Us 2, tak i The Wolf Among Us Remastered. Největší pozornost samozřejmě patří pokračování. The Wolf Among Us 2 bylo původně oznámeno už v roce 2017 a po několika odkladech a změnách tvůrčích studií, se ho dočkáme o deset let později (snad).
Na vývoji spolupracují Telltale a PM Studios ve spolupráci s DC Vertigo a Warner Bros. Nový trailer (výše) ukázal několik surrealistických scén a naznačil návrat atmosféry, díky které si původní hra získala kultovní status. Pokračování má přímo navázat na události prvního dílu z roku 2013 a znovu postaví do centra dění Bigbyho Wolfa.
Pokud si nevzpomínáte, o čem byla první sezóna adventury, tak se vám za prvé nedivíme, a za druhé budete mít možnost si ji připomenout remasterem původní hry. The Wolf Among Us Remastered vyjde během zimní sezóny letošního roku a má posloužit jak novým hráčům, tak veteránům, kteří si chtějí příběh připomenout před vydáním pokračování.
Celé oznámení uzavírá jednu z nejdelších a nejproblematičtějších kapitol v historii moderního Telltale. Už od roku 2024 ale Telltale opakovaně zdůrazňuje, že projekt pokračuje a že se fanoušci nakonec dočkají. A je to skutečně tady! The Wolf Among Us 2 vyjde na PC, PS5 a Xboxu Series X/S, The Wolf Among Us Remastered taktéž, navíc na Switchi 2.