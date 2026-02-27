zdroj: Nintendo

Pokémoni vstupují do 10. generace. Winds & Waves slibují větší svobodu a detaily

27. 2. 2026 16:36 | autor: Ondřej Partl

Pokémoni slaví krásných 30 let existence. Milník, který je nutný oslavit společně s fanoušky speciální prezentací Pokémon Presents. Ta právě skončila a na samotném konci potvrdila předchozí úniky a splnila přání mnoha fanoušků. Představila totiž 10. generací japonských potvůrek.

Premiéru si odbude ve dvojici her Pokémon Winds & Waves. Slibují jízdenku do tropického ráje, kde na vás čeká o poznání detailnější prostředí a řada nových bytostí, v jejichž čele je startovní trojice Browt, Pombon a Gecqua. Už z první ukázky je jasné, že se vizuál konečně zase o kus posunul, což umožňuje hlavně zbavení se technických restrikcí prvního Switche, který zůstává historií a dvojice vyjde pouze na Switch 2.

Obě verze budou zasazené do rozlehlého otevřeného světa s řadou ostrovů propojených mořem, pod jehož hladinu se podíváte také. Nechybí ani husté džungle, futuristický resort, lávou naplněné jeskyně či nebezpečné bažiny. Varianty se mimo jiné budou od sebe lišit nejen legendárními potvůrkami, ale také oblečením pro hlavní postavu. A dost možná se bude lišit i přítomností jednoho ze dvou unikátních Pikachu, jimiž se stali dovolenkoví Mr. Windychu a Ms. Wavychu.

zdroj: Nintendo

Na Pokémon Winds & Waves si nicméně musíte nečekaně počkat. Hry vyjdou až v průběhu příštího roku. Milovníci značky ovšem budou mít řadu způsobů, jak si zkrátit dlouhou chvíli. Pokémon Champions v dubnu dostane verzi pro Switch a během roku na mobily, zatímco do Pokémon Unite míří noví zástupci včetně Zapdose, Moltrese a Articuna. Navíc aplikaci Pokémon Sleep dnes večer obohatí nové mise.

Velmi příjemnou zprávou je také březnový příchod klasiky z GameCube Pokémon XD: Gale of Darkness do předplatitelské služby Nintendo Switch Online + Expansion Pack, aby sepamětníci mohli vrátit do mládí. Majitelé DLC Mega Dimension pro Pokémon Legends: Z-A mezitím brzy vyrazí na lov Mega Garchompa Z, tedy nové verze ikonické bytosti ze čtvrté generace.

Pokémon Game Music Collection zdroj: The Pokémon Company

Připomenutí se v průběhu streamu dočkalo zenové Pokémon Pokopia, která vychází už příští týden 5. března. Proto se spin-offový simulátor života připomněl další ukázkou, ve které se do popředí dostala hudba, vaření i ústřední postupná stavba poklidného městečka, třeba zrovna za přítomnosti dvou dalších přátel.

No a nakonec, respektive na začátku, si The Pokémon Company připravila něco pro sběratele. Představila kolekci 45 skladeb z Pokémon Red & Blue zachycených na cartridgých, jež vám pustí přehrávač vyrobený ve stylu klasického Game Boye. Roztomilé, jen je otázkou, jestli cena kolem 1300 korun není za podobnou hračku moc.

Nejnovější články