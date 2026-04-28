Pokémon Winds & Waves už unikla mapa světa. Bude obrovský

Co čekám od desáté generace Pokémon Winds & Waves? Tak hlavně technologický skok. Ostrovní a mořské dobrodružství má konečně vyjít jen na Switch 2, tak snad se mu podaří lépe využít výkon nové konzole. Minimálně rozlohou světa by ale mohla nová generace předčit všechny ostatní. V čerstvém úniku se totiž na veřejnost dostala mapa, která naznačuje, že nás čeká skutečně rozsáhlé dobrodružství.
Za únikem stojí účet Centro Leaks, který má u fanoušků solidní reputaci – v minulosti správně odhalil názvy her i startovní Pokémony ještě před oficiálním oznámením. Informace mají vycházet z dat uniklých už v roce 2024, která mapovala dlouhodobé plány studia. Podle zveřejněné mapy by měl nový region čítat zhruba 17 ostrovů propojených rozsáhlými vodními plochami, včetně hlubinných oblastí. Inspirace jihovýchodní Asií, o které se mluvilo už dřív, je zřejmá, zejména pak Indonésií.
April 24, 2026
Mapa naznačuje i návrat klasických prvků série, jako jsou hotely, elektrárny, ruiny nebo horské vrcholy. Mezi nimi pak spoustu neobydlených ostrůvků, zároveň ale i pár nových nápadů jako jsou dynamické vodní oblasti nebo tajemný ostrov duchů. U jednotlivých ostrovů se taky objevují i typy stadionů, na kterých budete bojovat o odznaky. Najdeme mezi nimi jedovatý, vílí, travní, ocelový, temný, bojový, normální i létající typ.
Nicméně únik údajně pochází ze starších materiálů z doby, kdy byla hra ještě ve vývoji, takže finální podoba se může výrazně lišit. Některé lokace mohou zmizet, jiné se změnit nebo být úplně přepracované. Zajímavé je i tvrzení, že trailer z letošního února ukazoval jen první z ostrovů. Pokud to sedí, znamenalo by to, že Pokémon Winds a Pokémon Waves budou jedny z největších her v historii série.
Na potvrzení, jak moc se uniklá mapa sejde s herní realitou, si ale budeme muset počkat až do vydání plánovaného na rok 2027.