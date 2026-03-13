Pokémon Pokopia prodala 2,2 milionu kopií za čtyři dny, obchody podcenily zájem
Nový spin-off ze světa Pokémonů zažívá raketový start. Nintendo společně s The Pokémon Company oznámilo, že Pokémon Pokopia prodala během prvních čtyř dnů od vydání více než 2,2 milionu kopií po celém světě. Titul vyšel 5. března exkluzivně pro Nintendo Switch 2 a jen v Japonsku během necelého týdne prodal víc než milion kusů.

Pokémon Pokopia
Téma
Jak hodnotí ve světě Pokémon Pokopia?

Pokopia je poměrně netradiční odbočkou slavné série: Namísto tradičního simulátoru trenéra a soubojů s pochytanými příšerkami se soustředí na zvelebování krajiny, virtuální farmaření a rozvíjení pokémoní komunity v kombinaci připomínající simulátory života typu Animal Crossing zkřížených s Minecraftem.

Budování pokémoní utopie si rychle získalo pozornost fanoušků a i v recenzích sklízí oslavné ódy - podle agregátoru Metacritic patří mezi nejlépe hodnocené hry v rámci značky a také aktuálního roku.

Ohromný zájem se projevil i mimo digitální obchody. V některých zemích začaly krátce po vydání fyzické kopie mizet z pultů obchodů a řada velkých prodejců včetně Amazonu hlásila dočasné vyprodání zásob s dodáním nejdřív na konci dubna. Zdá se, že distributoři poněkud podcenili poptávku po krabicové verzi, přestože hra v duchu exkluzivit pro Switch 2 využívá formát Game-Key Card, který vyžaduje dodatečné stažení dat z internetu.

Naši recenzi Pokémon Pokopia můžete očekávat dnes. Série letos slaví 30. výročí, příští „velká“ dvojice her Pokémon Winds and Waves má ale vyjít až v příštím roce.

