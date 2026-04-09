Pokémon Champions startují rozpačitě. Trápí je technický stav i chybějící obsah

Nová free-to-play záležitost Pokémon Champions měla být podle představ The Pokémon Company dlouhodobým domovem kompetitivní scény slavné série, mechanicky ohlodaná na kost v podobě soubojů. Jenže první reakce po startu na obou generacích Switche zatím provází spíš spíš rozčarování než nadšení. Fanoušci upozorňují na chybějící funkce, technické nedostatky i překvapivě omezený počet dostupných pokémonů.
Champions se na úvod soustředí výhradně na online multiplayer, což samo o sobě není překvapivé, ale absence některých základních funkcí vyvolala v komunitě vlnu kritiky. Chybí kupříkladu lokální bezdrátové připojení, které bylo u podobně zaměřené hry očekávanou samozřejmostí. Nepotěší ani nutnost přidávat soupeře ručně mimo standardní seznam přátel v rámci stávajících sociálních prvků samotných konzolí, což propojení zbytečně komplikuje.
Ještě větší frustraci ale vzbuzuje samotný obsah: V Pokémon Champions totiž aktuálně chybí klasické souboje 6v6, tedy formát, který v sérii platí za základní. K tomu se přidává velmi omezený roster: při vydání je dostupných jen 185 pokémonů z více než 1025 existujících. Mega evoluce sice jejich řady opticky rozšiřují, ale pocit neúplnosti příliš nezmírní.
Srovnání s minulostí na sebe nenechalo dlouho čekat, na fórech a sociálních sítích zaznívají připomínky, že už Pokémon Stadium 2 pro Nintendo 64 nabídlo před více než čtvrtstoletím větší nabídku, offline režim, lokální multiplayer i plnohodnotné 6v6 zápasy. Pro část komunity tak Champions působí jako výrazný krok zpět.
Kritika se nevyhýbá ani technické stránce, i na Switchi 2 hra běží jen ve 30 snímcích za sekundu i v doku, menu prý reagují pomalu a některé ikony působí rozmazaně. Na fóru ResetEra jeden z uživatelů shrnul dojmy slovy: „Tohle opravdu působí jako beta test.“ Celkově se pocit nedodělanosti mezi výtkami skloňuje asi nejčastěji.
Najdou se i smířlivější hlasy, které omezený obsah vnímají jako dobrý odrazový můstek pro budoucí rozšiřování. The Pokémon Company už ostatně potvrdila, že další funkce i pokémoni budou postupně přibývat, což ale nic nemění na tom, že platforma, která má během několika měsíců převzít roli hlavní soutěžní arény série před regionálními turnaji i letním mistrovstvím světa, zatím nepůsobí zrovna hotově. A na rozdíl od sportovišť pro zimní olympiádu, která snesou dokončovací úpravy jen pár hodin před startem her, se ve virtuálním prostředí podobné kiksy koušou o něco hůř.
Rozpaky vyvolává i zvolený obchodní model. Pokémon Champions jsou v základu zdarma, kdy ale od prvního dne nabízí řadu placených možností. Roční členství za 49,99 dolarů rozšiřuje úložiště pro pokémony, umožňuje spravovat víc týmů a zpřístupňuje exkluzivní mise i hudbu. Vedle toho může nakoupit starter pack, battle pass i další mikrotransakce. U hry, která podle mnohých postrádá základní funkce, tak část komunity vnímá monetizaci jako předčasnou, neřkuli agresivní.
Pokémon Champions jsou dostupní na Nintendo Switch, později v letošním roce by pak měli vyjít i na mobilní telefony s iOS a Androidem.