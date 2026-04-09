Pokémon Champions startují rozpačitě. Trápí je technický stav i chybějící obsah
zdroj: The Pokémon Company

Android Switch iOS iPadOS Switch 2

9. 4. 2026 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Nová free-to-play záležitost Pokémon Champions měla být podle představ The Pokémon Company dlouhodobým domovem kompetitivní scény slavné série, mechanicky ohlodaná na kost v podobě soubojů. Jenže první reakce po startu na obou generacích Switche zatím provází spíš spíš rozčarování než nadšení. Fanoušci upozorňují na chybějící funkce, technické nedostatky i překvapivě omezený počet dostupných pokémonů.

Champions se na úvod soustředí výhradně na online multiplayer, což samo o sobě není překvapivé, ale absence některých základních funkcí vyvolala v komunitě vlnu kritiky. Chybí kupříkladu lokální bezdrátové připojení, které bylo u podobně zaměřené hry očekávanou samozřejmostí. Nepotěší ani nutnost přidávat soupeře ručně mimo standardní seznam přátel v rámci stávajících sociálních prvků samotných konzolí, což propojení zbytečně komplikuje.

Ještě větší frustraci ale vzbuzuje samotný obsah: V Pokémon Champions totiž aktuálně chybí klasické souboje 6v6, tedy formát, který v sérii platí za základní. K tomu se přidává velmi omezený roster: při vydání je dostupných jen 185 pokémonů z více než 1025 existujících. Mega evoluce sice jejich řady opticky rozšiřují, ale pocit neúplnosti příliš nezmírní.

Pokémon Legends: Z-A - Switch 2
Novinky
Americký patentový úřad zrušil Nintendu pokémoní patenty

Srovnání s minulostí na sebe nenechalo dlouho čekat, na fórech a sociálních sítích zaznívají připomínky, že už Pokémon Stadium 2 pro Nintendo 64 nabídlo před více než čtvrtstoletím větší nabídku, offline režim, lokální multiplayer i plnohodnotné 6v6 zápasy. Pro část komunity tak Champions působí jako výrazný krok zpět.

Kritika se nevyhýbá ani technické stránce, i na Switchi 2 hra běží jen ve 30 snímcích za sekundu i v doku, menu prý reagují pomalu a některé ikony působí rozmazaně. Na fóru ResetEra jeden z uživatelů shrnul dojmy slovy: „Tohle opravdu působí jako beta test.“ Celkově se pocit nedodělanosti mezi výtkami skloňuje asi nejčastěji.

Najdou se i smířlivější hlasy, které omezený obsah vnímají jako dobrý odrazový můstek pro budoucí rozšiřování. The Pokémon Company už ostatně potvrdila, že další funkce i pokémoni budou postupně přibývat, což ale nic nemění na tom, že platforma, která má během několika měsíců převzít roli hlavní soutěžní arény série před regionálními turnaji i letním mistrovstvím světa, zatím nepůsobí zrovna hotově. A na rozdíl od sportovišť pro zimní olympiádu, která snesou dokončovací úpravy jen pár hodin před startem her, se ve virtuálním prostředí podobné kiksy koušou o něco hůř.

Rozpaky vyvolává i zvolený obchodní model. Pokémon Champions jsou v základu zdarma, kdy ale od prvního dne nabízí řadu placených možností. Roční členství za 49,99 dolarů rozšiřuje úložiště pro pokémony, umožňuje spravovat víc týmů a zpřístupňuje exkluzivní mise i hudbu. Vedle toho může nakoupit starter pack, battle pass i další mikrotransakce. U hry, která podle mnohých postrádá základní funkce, tak část komunity vnímá monetizaci jako předčasnou, neřkuli agresivní.

Pokémon Champions jsou dostupní na Nintendo Switch, později v letošním roce by pak měli vyjít i na mobilní telefony s iOS a Androidem.

Smarty.cz
Tagy:
Pokémon (série) bitva
Zdroje:
Vlastní, ResetEra
Hry:
Pokémon Champions
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Stranger Than Heaven – Pět období
Stranger Than Heaven – Pět období
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Minecraft Dungeons II – Představení
Minecraft Dungeons II – Představení
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch

Nejnovější články