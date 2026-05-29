Podzemí, týmová hra i roguelite mód. Olden Era zveřejňuje roadmapu
zdroj: Unfrozen

29. 5. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Heroes of Might and Magic: Olden Era má pohádkový start předběžného přístupu. Svědčí o tom například milion prodaných kopií, jak potvrdil vydavatel Hooded Horse. Komunita je ze hry nadšená, kompetitivní online složka je silná (až na nestabilní síťový kód), takže přichází logická otázka na další kroky hry. Tvůrci z Unfrozen teď zveřejnili roadmapu prvků, kterých se ještě v early accessu dočkáme před plným vydáním.

Přestože se v dohledné době chystají hlavně hotfixy (jeden už příští týden), vyložené novinky máme očekávat spíš příští rok. Ve třetím kvartále letošního roku se dočkáme vylepšeného generátoru náhodných map, hraní v týmech, komunikačního kolečka s emoty a vyráznějšího rebalancu schopností. V posledním kvartále 2026 jsou pak plánované novinky zajímavější. Patří mezi ně přepracování schopností, úprava online složky včetně matchmakingu a pozorovatelského režimu a odladění alternativních upgradů jednotek.

Olden Era Roadmap zdroj: Unfrozen

Letošek se tedy ponese spíše ve vybroušení už existujícího. Počátkem příštího roku jsou pak změny už atraktivnější a budou přibývat de facto až do konce předběžného přístupu. Počítá se například s přidáním podzemí, které ve hře zatím absentuje. Přibude gilda zlodějů pro šmírování protihráčů, nové jednotky megasilné 8. úrovně, upgrady nejsilnějších kouzel a nové podmínky vítězství v PvP.

Dočkáme se lepších statistik, přepracování specializací, vizuálních změn měst podle toho, jak jsou rozvinutá a režimu iron man pro kampaň – tedy s jedinou uloženou pozicí. Byť zatím nepadlo žádné info o nových hradech, které jsou vždycky nejžádanější, dá se předpokládat, že v průběhu early accessu se nějakých dočkáme. Na plné vydání se pak počítá s doděláním 2. a 3. aktu kampaně, novými achievementy, ale i PvE roguelite režimem. Spousta prvků bude přidána na základě požadavků komunity, takže palec nahoru za naslouchání svým hráčům.

Unfrozen sice nesdělují ani orientačně, jak dlouho bude hra v předběžném přístupu, už teď ale Heroes of Might and Magic: Olden Era nabízí obrovské množství skvělé zábavy, kterou je hřích nezkusit.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
