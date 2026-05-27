Podobně jako Zelda, i The Blood of Dawnwalker půjde dohrát za pár minut

Volnost. To je klíčové slovo chystaného RPG The Blood of Dawnwalker od studia Rebel Wolves, které u spousty svých členů dokáže vystopovat kariérní minulost k hernímu Zaklínači. Kromě plnění časově omezených úkolů, spousty rozhodnutí a dokonce celého přístupu k upírství chtějí tvůrci hráčům poskytnout nebývalou svobodu. A to do takové míry, že hru půjde dokončit během několika minut podobně jako The Legend of Zelda: Breath of the Wild... teoreticky.
Stejně jako v brilantní akční adventuře od Nintenda můžete okamžitě vyrazit do hradu hlavního záporáka a pokusit se zachránit rodinu hlavního hrdiny Coena. Vývojáři ale zároveň v rozhovoru pro GameInformer upozorňují, že nepůjde o výzvu z nejlehčích, málokomu se to skutečně podaří bez znalosti hry a jejích mechanismů, ale hlavně tím prakticky přeskočíte většinu obsahu, příběhů a možností, které The Blood of Dawnwalker nabízí. Kompletní průchod má podle nich zabrat až 70 hodin.
Za projektem stojí řada bývalých tvůrců Zaklínače 3 z CD Projektu a byť hra v některých momentech vypadá opravdu hodně jako Zaklínač, právě důraz na narativní sandbox má být jedním z hlavních rozdílů oproti klasickým RPG. Rebel Wolves nechce dělit úkoly na hlavní a vedlejší, ale vytvářet propojený svět, kde každé rozhodnutí může změnit další průběh hry.
Klíčovou roli v tom hraje samotný hlavní hrdina Coen. Ten je takzvaný Dawnwalker, tedy unikátní druh upíra, který se dokáže pohybovat i za denního světla. Přesto ho neustále pronásleduje hlad po krvi a budete tedy muset řešit, jak moc podlehnete jeho temnější stránce.
Kreativní ředitel Mateusz Tomaszkiewicz vysvětluje, že právě tenhle vnitřní boj je pro hru zásadní. Pokud nebudete žízeň po krvi kontrolovat, může Coen zabít důležité postavy nebo si nenávratně uzavřít některé questové linky. „Bez toho by z něj byl jen superhrdina se speciálními schopnostmi,“ říká Tomaszkiewicz.
Na vás tedy budou stát rozhodnutí nejen o tom, jak příběh odehrajete, ale i o tom, jakým člověkem (nebo monstrem) se Coen stane. Můžete se držet lidskosti a snažit se dělat správné věci, nebo naopak postupně sklouznout k násilí a upíří degeneraci. No, těšíme se hodně! The Blood of Dawnwalker má vyjít 3. září na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.