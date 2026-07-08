Počasí a historicky největší přírůstek Pokémonů. Unikly další informace o Winds & Waves
zdroj: Nintendo

Počasí a historicky největší přírůstek Pokémonů. Unikly další informace o Winds & Waves

Switch 2

8. 7. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Nintendo si své výstavní klenoty v podobě desáté generace Pokémonů ne a ne uhlídat. Už dříve jsme se dozvěděli, jak má vypadat svět chystaného dobrodružství Winds & Waves, a že půjde o obrovský svět plný nových biomů i podmořských úrovní. Teď se datamineři dostali i k novým příšerkám, které desátá generace představí a vypadá to, že jubilejní hra hodlá být megalomanská.

Podle neoficiálních informací by desátá generace Pokémonů mohla představit více než 300 nových Pokémonů a forem, což by znamenalo největší přírůstek v historii celé série. Informace pochází od uživatele kurwashibamaste a následně ji převzal známý účet Centro Leaks. Pokud by se únik ukázal jako pravdivý, celkový počet Pokémonů by se tím vyšplhal přibližně na 1 325.

Únik zároveň tvrdí, že hlavní novou mechanikou budou speciální formy spojené s počasím. Ty mají fungovat podobně jako dřívější mega evoluce nebo Gigantamax, kdy se vzhled i schopnosti Pokémonů mění během souboje. Podobný princip série už jednou využila prostřednictvím Pokémona Castform ze třetí generace, který mění svou podobu podle aktuálního počasí. Nová mechanika by ale údajně měla zasáhnout mnohem větší množství kapesních příšerek.

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Část z více než 300 novinek zřejmě nebude představovat úplně nové druhy, ale různé alternativní formy již existujících Pokémonů. Spekulace o regionu bez návratu starších Pokémonů se naopak zdají být nepravděpodobné. První trailer totiž už potvrdil návrat Pikachu i dalších známých tvorů.

Vydání Pokémon Winds & Waves je navíc plánováno až na rok 2027 na Nintendo Switch 2, takže první oficiální představení nových Pokémonů se pravděpodobně uskuteční nejdříve během akce Pokémon Day v únoru příštího roku.

Smarty.cz
Tagy:
adventura
Zdroje:
Centro Leaks
Hry:
Pokémon Winds & Waves
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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