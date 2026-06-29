Po Varšavě jezdí Johnny Silverhand. Fanoušek přestavěl auto na ikonické Porsche

Pojďme konečně proložit ty nekonečné zprávy o vyhazovech, stávkách, nedostatku pamětí a Grand Theft Auto VI něčím jemnějším, radostným a méně vážným. Třeba tím, že se ulicemi Varšavy prohání ikonické Porsche Johnnyho Silverhanda ze Cyberpunku 2077.
Cosplay je už mnoho let nedílnou součástí celé popkultury a videoher obzvlášť. Detailní kostýmy a šikovnost lidí častokrát způsobí, že skutečně máte pocit, jako by vaše oblíbené postavy vykročily ven z obrazovky. Takové hobby samozřejmě vyžaduje čas, lásku i nějaké ty finance. Tím spíše ve chvíli, kdy se někdo cosplay rozhodne povýšit na carplay.
Jeden kybersamuraj jednoho dne vstal a řekl si, že by své Porsche mohl předělat do podoby, jakou se vozila dnes už ikonická postava Keanua Reevese přímo ve hře. Ne, nejde pouze o nějakou zmenšeninu, nýbrž o opravdové auto na čtyřech kolech, jímž se můžete projet, kam se vám zlíbí. Třeba do Varšavy.
Právě v jejích ulicích auto uzřel jeden z fanoušků, který se fotkou pochlubil na Redditu. Jedná se o Porsche 911 Turbo z roku 1977, které vypadá přesně jako ve hře. Charakteristická kulatá světla, spoiler nad nápisem Samurai, boční linie nad zadními koly i zlato-stříbrná úprava. A jelikož má stroj poznávací značku, je to hračka, která může i do běžného provozu.
Muselo to stát hodně úsilí i peněz, ale zjevně jde o nadšeného fanouška, který tím splnil sen nejen svůj, ale také řady jiných nadšenců a sběratelů. Přirozeně řada automobilových nadšenců by mohla žehrat nad tím, že je škoda přirozenou krásu původního modelu hyzdit něčím takovým, ale to už je otázka vkusu i preference. Pověstný „cool“ faktor mají obě verze.
V útrobách CD Projektu RED se mezitím pilně pracuje na druhém dílu kyberpunkového akčního RPG, s nímž se pokusí napravit pošramocenou reputaci kvůli stavu jedničky při vydání. Pomůže s tím i Ciri v Zaklínači 4, doplněná možná trochu kontroverzním multiplayerovým spin-offem.