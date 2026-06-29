Po Varšavě jezdí Johnny Silverhand. Fanoušek přestavěl auto na ikonické Porsche
zdroj: CD Projekt RED

Po Varšavě jezdí Johnny Silverhand. Fanoušek přestavěl auto na ikonické Porsche

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29. 6. 2026 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077
Galerie

Pojďme konečně proložit ty nekonečné zprávy o vyhazovech, stávkách, nedostatku pamětí a Grand Theft Auto VI něčím jemnějším, radostným a méně vážným. Třeba tím, že se ulicemi Varšavy prohání ikonické Porsche Johnnyho Silverhanda ze Cyberpunku 2077.

Cosplay je už mnoho let nedílnou součástí celé popkultury a videoher obzvlášť. Detailní kostýmy a šikovnost lidí častokrát způsobí, že skutečně máte pocit, jako by vaše oblíbené postavy vykročily ven z obrazovky. Takové hobby samozřejmě vyžaduje čas, lásku i nějaké ty finance. Tím spíše ve chvíli, kdy se někdo cosplay rozhodne povýšit na carplay.

Auto Johnny Silverhanda zdroj: Reddit
Auto Johnny Silverhanda zdroj: Reddit

Jeden kybersamuraj jednoho dne vstal a řekl si, že by své Porsche mohl předělat do podoby, jakou se vozila dnes už ikonická postava Keanua Reevese přímo ve hře. Ne, nejde pouze o nějakou zmenšeninu, nýbrž o opravdové auto na čtyřech kolech, jímž se můžete projet, kam se vám zlíbí. Třeba do Varšavy.

Právě v jejích ulicích auto uzřel jeden z fanoušků, který se fotkou pochlubil na Redditu. Jedná se o Porsche 911 Turbo z roku 1977, které vypadá přesně jako ve hře. Charakteristická kulatá světla, spoiler nad nápisem Samurai, boční linie nad zadními koly i zlato-stříbrná úprava. A jelikož má stroj poznávací značku, je to hračka, která může i do běžného provozu.

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Muselo to stát hodně úsilí i peněz, ale zjevně jde o nadšeného fanouška, který tím splnil sen nejen svůj, ale také řady jiných nadšenců a sběratelů. Přirozeně řada automobilových nadšenců by mohla žehrat nad tím, že je škoda přirozenou krásu původního modelu hyzdit něčím takovým, ale to už je otázka vkusu i preference. Pověstný „cool“ faktor mají obě verze.

V útrobách CD Projektu RED se mezitím pilně pracuje na druhém dílu kyberpunkového akčního RPG, s nímž se pokusí napravit pošramocenou reputaci kvůli stavu jedničky při vydání. Pomůže s tím i Ciri v Zaklínači 4, doplněná možná trochu kontroverzním multiplayerovým spin-offem.

Smarty.cz
Tagy:
sci-fi RPG kyberpunk datadisk cyberpunk
Zdroje:
CD Projekt RED, GRYOnline.pl
Hry:
Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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