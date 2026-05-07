Po třech letech hráči končně našli bránu do kraví úrovně v Diablu IV
zdroj: Blizzard

7. 5. 2026 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Kdo by nepamatoval na záhadný kraví level z Diabla II? Když jste v Horardické kostce zkřížili Wirtovu nohu a svazek teleportačních svitků, otevřel se vám portál do bizarní úrovně, ve které vás nahánělo stádo bipedálních krav halaprtnami. Šlo o pomrknutí Blizzardu na hoax, který se objevil kolem prvního Diabla o tajné úrovni. Od té doby se kraví úroveň objevila v různých podobách v Diablu III i World of Warcraft. Jen to Diablo IV stále nic... až dosud!

Tajná kravská úroveň je podle všeho skutečně ve hře, ale cesta k ní je absurdně komplikovaná. Ve hře se objevovaly zvláštní questy, narážky i záhadné předměty a vývojáři komunitu opakovaně škádlili různými vtípky a ponoukali k hledání vytouženého bovinního levelu. Cesta vede přes sbírání speciálních questových předmětů napříč základní hrou i rozšířením Vessel of Hatred. Po jejich zkombinování v Horadrické kostce, kterou rávě datadisk přidává, získáte Trofej věrného, která otevře přístup na skrytý kravský ostrov.

 

Jenže pozor,  tím to nekončí. Další kroky zahrnovaly skryté nápisy, speciální rituál a dokonce i podmínku, že určitou část musíte provést v úterý. Až potom se otevřel portál do samotné kravské úrovně plné ozbrojených krav a samotného kravího krále. Právě z něj padá hlavní odměna celé několikaleté honby: Koruna krále krav.

Helma mění bonusy podle dne v týdnu a jednotlivé efekty působí jako parodie na přehnaně specifické modifikátory z raných verzí Diabla IV. Jeden den přidává +1 poškození dvounohým nepřátelům nebo bonus k poškození mezi třetí a čtvrtou ráno. Výsledkem je předmět, který je tak trochu k ničemu, jenže bude možná klíčový k dalšímu postupu. Cow King totiž může dropnout předmět Prime Rib, který podle popisku slouží jako oběť pro dosud neznámého boha.

Možná závěrečným tajemstvím nebude odhalení kravího levelu, ale vyvolání boha skotu. Pátrání každopádně pokračuje!

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
