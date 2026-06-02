Po šesti letech ticha dostává StarCraft II obrovský patch a změnu mety. Je to příslib StarCraftu III?
2. 6. 2026 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Po šesti letech v režimu údržby dostává StarCraft II update, který hráči označují za největší změnu metagame za celé roky. Patch 5.0.16 přináší zásadní úpravy ekonomiky, jednotek i základních herních systémů a podle části komunity působí téměř jako StarCraft 3. Což ale spíše než o rozsahu patche hovoří o absenci novinek kolem kultovní strategie. Na začátku je ale dobré podotknout, že změny zasáhnou hlavně PvP hráče. Ti, kteří StarCraft II hráli kvůli příběhu a kampaním důvod k návratu nemají.

Od roku 2020, kdy Blizzard ukončil vývoj nového obsahu, dostával StarCraft II jen občasné balanční úpravy. Tentokrát ale jde o mnohem větší zásah do samotné hry tak, jak ji známe od vydání v roce 2010. Vývojáři chtějí prodloužit význam early a mid game a zvýšit strategickou rozmanitost všech tří ras. Počet startovních dělníků klesá z 12 na 8, mění se množství surovin na mapě a upraveny byly i zásoby plynu a minerálů. To kompletně mění postup stavby budov a výroby jednotek. Velké změny čekají také jednotlivé rasy.

Zergové dostávají levnější upgrady krunýře, silnější Spore Crawlery, přepracované Overlordy a několik nových možností pro Infestory a Vipery. Terrani zažijí výraznou proměnu Ghostů, kteří budou silnější, ale zaberou více zásobování. Upraven byl také Medivac a prioritizace zraněných jednotek. Protossové dostávají největší redesign teleportačních bran za mnoho let. Výzkum se přesouvá do Gatewaye, mění se cooldowny portálů i produkční časy jednotek. Blizzard chce tímto krokem podpořit klasickou hru branami a omezit závislost na Warpgate mechanice.

Vedle balancu přináší patch desítky oprav a quality-of-life změn. Blizzard přepracoval vizuální indikátory schopností, zlepšil chování dělníků i celé řady dalších jednotek. První reakce komunity jsou překvapivě pozitivní. Hráči na Redditu označují změny za šílené, odvážné a nečekané. Mnozí zároveň přiznávají, že budou muset znovu studovat pořadí stavění budov a výroby jednotek a učit se základní ekonomické postupy od nuly. Patch se nejprve objeví na PTR serverech, kde bude testován před ostrým nasazením.

Co tak zásadní změny po dlouhé době ticha mohou znamenat pro značku StarCraft? Třeba snahu oživit zájem. Nahnat všechny fanoušky, kteří utopili stovky a tisíce hodin v kompetitivním multiplayeru zpátky do hry, aby jejich pozornost byla na StarCraft upnutý v době, kdy to Blizzard potřebuje. Jako třeba kolem Blizzconu v září, kdy má podle zákulisních informací dojít k oznámení StarCraftu III... už by bylo na čase.

StarCraft II: Wings of Liberty StarCraft II: Heart of the Swarm StarCraft II: Legacy of the Void
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
