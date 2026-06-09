Po Římu a vikinzích je čas na Japonsko. Expeditions: Samurai naváže na známou sérii

Neobvyklý pohled na feudál ní Japonsko dostaneme s dalším Expeditions: Samurai. Historická RPG strategie od Campfire Cabal a THQ Nordic sice vychází ze skutečných událostí, ale místo slavného anglického námořníka Williama Adamse staví do hlavní role zcela novou postavu. Ocitneme se v roce 1600 během období Sengoku, tedy éry nekonečných občanských válek mezi japonskými klany. Příběh začíná krátce před legendární bitvou o Sekigaharu, která ukončila období válčících států a otevřela cestu k vládě šógunátu Tokugawa.
Komplikovaným obdobím probedete vlastní posádku nizozemských korzárů na lodi De Albatros. Jako cizinci v neznámé zemi se postupně zapletou do politických intrik, válek i mocenských her, které rozhodnou o budoucnosti Japonska. Tvůrci zdůrazňují, že nejde o fantasy. Série Expeditions tradičně staví na alternativní historii, kde jsou skutečné události a osobnosti zachovány, ale hráčská rozhodnutí mohou chod dějin výrazně změnit.
Po herní stránce se vrací kombinace průzkumu světa v reálném čase a tahových soubojů. Velký důraz je kladen na taktiku, správu družiny a důsledky rozhodnutí. Novinkou je plnohodnotný stealth, který má fungovat jako třetí rovnocenná cesta vedle diplomacie a boje. Vývojáři dokonce tvrdí, že v mnoha situacích bude možné vyhnout se soubojům úplně. Na systému a chování nepřátel se navíc podíleli veteráni série Hitman, což by mělo zajistit propracovanější AI.
Další výraznou novinkou je správa vlastní vesnice. Hráči se mohou stát samurajským pánem nebo paní ve službách Tokugawy avedle klasického dobrodružství taky budovat vlastní mocenskou základnu. Ve hře bude osm propracovaných společníků s vlastními příběhy, možnostmi romantických vztahů i konflikty uvnitř skupiny. Všichni společníci navíc budou potenciálně romancovatelní.
Poprvé v historii série dorazí také plnohodnotný kooperativní režim pro dva hráče. Ti budou sdílet dialogy, rozhodnutí i tahové souboje, přičemž hra umožní kdykoliv přecházet mezi sólo a kooperativním hraním. Předběžný přístup startuje už v srpnu a nabídne první dějství o délce přibližně osmi hodin. Plná verze je plánována na začátek roku 2027 a podle vývojářů nabídne kolem 60 hodin obsahu napříč čtyřmi akty, více než 45 úrovní, přes 100 událostí a rozsáhlou mapu feudálního Japonska.
Tvůrci uvádějí, že Expeditions: Samurai vyjde na PC s konzolovou verzí v jednání. Při tvorbě hry navíc nebyla použita generativní AI.