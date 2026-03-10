Po jedenácti letech vývoje vychází česká sci-fi adventura Subsequence

Po jedenácti letech vývoje vychází už v pátek česká adventura Subsequence. Za dílem stojí jediný vývojář Jakub Pilař a potěší jednak přítomností českého dabingu a příjemnou délkou, která vám vystačí klidně i na jedno odpoledne.
Jádrem Subsequence je pak hlavně průzkum a objevování, ve druhé řadě logické hádanky. Nemusíte ale mít strach, že byste si jejich řešením příliš lámali hlavu, sám tvůrce vysvětluje, že komplexní puzzly ani větvící se dialogy ve hře nenajdete. Potěšit vás ale může přítomnost českých titulků, dabingu a odlehčeného humoru.
Středem dění je pak záhadná událost v podzemní laboratoři, které se v kůži Vicky snažíte přijít na kloub a zároveň z podzemí uniknout. Jasný minimalismus neznamená cit pro detail. Pilař vyzdvihuje především atmosférický zážitek zaměřený na příběh, který vám zabere kolem dvou hodin, minimalistické ovládání pomocí klávesnice (či gamepadu) a fakt, že se hra nebere příliš vážně.
Ostatně si můžete vyzkoušet na Steamu demo, které odráží tón a základní mechaniky hry. Subsequence je taky optiamlizovaný pro Steam Deck a s cenovkou 5,99 eur (která bude navíc první týden po vydání o 20 % zlevněná), jde o skvělou jednohubku, jejímž cílem je hlavně zábava.