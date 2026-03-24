Po dohrání prázdno? Vědci popsali fenomén poherní deprese, nejčastěji nastává u RPG

Ačkoliv jsou videohry třetí nejoblíbenější formou trávení volného času a zhruba 53 % lidí ve věku od 6 do 64 let patří mezi pravidelné hráče, stále jde o odvětví, které věda zkoumá jen okrajově. To se teď snaží změnit výzkumníci ze soukromé polské univerzity SWPS a Akademie aplikovaných věd Stefana Batoryho, kteří se zaměřili na psychický stav po dohrání hry.
Už z různých internetových fór a diskuzí můžete zjistit, že někteří jedinci po dohrání mimořádně pohlcující a emocionálně nabité hry trpí depresivním stavem a pocitem prázdnoty. Na doposud vědecky opomíjený fenomén se zaměřila dvojice psychologů, Kamil Janowicz a Piotr Klimczyk.
Stav označili jako post-game depression (P-GD), tedy „poherní deprese“. Na základě dvou studií s celkem 373 hráči, do nichž se zapojilo 373 hráčů a hráček různých typů videoher rekrutovaných ze sociálních sítí, Redditu či Discordu, vytvořili vědci i vlastní škálu (P-GDS), která se snaží intenzitu těchto stavů měřit.
V rámci výzkumu se povedlo identifikovat čtyři aspekty poherní deprese: přemítání o hře a vtíravé myšlenky na její příběh, náročné „uzavření“ herního zážitku, potřebu znovu dohrát a ztrátu zájmu o jiné formy zábavy. Nejsilnějším faktorem bylo právě přemýšlení o hře i po jejím dokončení. Naopak nejméně výrazná byla ztráta zájmu o jiná média.
Studie se zaměřila na různé žánry a ukázala, že poherní depresí trpí především hráči RPG. Dává to smysl, protože umožňují silné napojení na svět a postavu i možnost budovat natolik silné vztahy s NPC, že se po dohrání jen těžko vrací do běžné žité reality.
Nakonec se vědci shodli na tom, že popisovaný druh deprese nepatří mezi nejzávažnější formy, ale přesto by se neměla podceňovat. Výzkum naznačil, že intenzivnější poherní smutek často souvisí s obecně vyšší mírou pesimismu a může poukazovat i na horší schopnost vypořádat se s emocemi.
Já sice vědec nejsem, ale rozhodně mohu potvrdit, že třeba takový konec BioShock Infinite ve mně rozhodně chvíli zůstal a přemýšlení nad ním mi úplně optimistické stavy v duši nepřineslo. A takových titulů bude jistě víc.