Po čtyřech letech od slibů Microsoftu by se Call of Duty mělo konečně ukázat na Switchi
zdroj: Activision

Po čtyřech letech od slibů Microsoftu by se Call of Duty mělo konečně ukázat na Switchi

PlayStation 4 PC Xbox One PlayStation 5 Xbox Series

13. 1. 2026 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Jednu z nejlepších her poslední doby – Baldur's Gate III – si kvůli komplikovanému vztahu mezi Lariany a Hasbrem na Switchi 2 nejspíš nezahrajeme. Zato na hybridní konzoli zřejmě míří Call of Duty, což jistě někomu udělá radost. Podle čerstvých nálezů z dataminingu by se Call of Duty mohlo na Nintendo Switch 2 objevit dřív, než se čekalo.

Celá situace se táhne už několik let. Když Microsoft uzavřel desetiletou smlouvu s Nintendem, v níž se zavázal přinést Call of Duty na jejich platformy, šlo především o klíčový krok k prosazení akvizice Activision Blizzard. Z právního hlediska tak bylo jasné, že se série na konzolích Nintenda dříve nebo později objeví. Jenže čtyři roky po podpisu dohody se na původním Switchi ani na jeho nástupci zatím žádný díl neukázal.

Call of Duty: Black Ops 7
Recenze
Call of Duty: Black Ops 7 – recenze nejnovějšího akčního blockbusteru

Nový impulz teď přinesl datamining, na který upozornil server Eurogamer. Dataminer vystupující pod přezdívkou Realityuk, který má za sebou několik přesných úniků spojených s aktualizacemi Call of Duty, objevil v kódu launcheru Call of Duty HQ přímou zmínku o Nintendu. Podle něj to naznačuje, že oficiální oznámení by mohlo přijít už při nejbližší velké prezentaci Nintenda.

Zajímavé je, že tento nález přichází jen pár týdnů poté, co se objevila zpráva o plánovaném vydání Call of Duty na Switch 2 v průběhu roku 2026, dokonce s možností, že by hra mohla dorazit už během několika měsíců. Dohromady to vytváří poměrně přesvědčivý obraz o tom, že se projekt skutečně posunul z teorie do finální fáze příprav.

V tuto chvíli tak nejde ani tak o otázku, jestli Call of Duty na Nintendo dorazí, ale spíš kdy se tak stane a v jaké podobě. Pokud jsou aktuální indicie správné, oficiální oznámení může být doslova za rohem. Fanouškům hybridní konzole tak nezbývá než čekat, jestli se nejznámější střílečka světa skutečně brzy objeví i v handheldovém režimu a hlavně v jaké podobě. Dá se předpokládat, že bez připojení k internetu si nezahrajete, problém by mohly být taky obří velikost instalace. Nechme se překvapit.

Smarty.cz
Tagy:
střílečka Call of Duty
Zdroje:
Eurogamer, WCCFtech, Realityuk
Hry:
Call of Duty: Black Ops 7
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Masters of Albion - Datum vydání
Masters of Albion - Datum vydání
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost

Nejnovější články