Po čtyřech letech od slibů Microsoftu by se Call of Duty mělo konečně ukázat na Switchi

Jednu z nejlepších her poslední doby – Baldur's Gate III – si kvůli komplikovanému vztahu mezi Lariany a Hasbrem na Switchi 2 nejspíš nezahrajeme. Zato na hybridní konzoli zřejmě míří Call of Duty, což jistě někomu udělá radost. Podle čerstvých nálezů z dataminingu by se Call of Duty mohlo na Nintendo Switch 2 objevit dřív, než se čekalo.
Celá situace se táhne už několik let. Když Microsoft uzavřel desetiletou smlouvu s Nintendem, v níž se zavázal přinést Call of Duty na jejich platformy, šlo především o klíčový krok k prosazení akvizice Activision Blizzard. Z právního hlediska tak bylo jasné, že se série na konzolích Nintenda dříve nebo později objeví. Jenže čtyři roky po podpisu dohody se na původním Switchi ani na jeho nástupci zatím žádný díl neukázal.
Nový impulz teď přinesl datamining, na který upozornil server Eurogamer. Dataminer vystupující pod přezdívkou Realityuk, který má za sebou několik přesných úniků spojených s aktualizacemi Call of Duty, objevil v kódu launcheru Call of Duty HQ přímou zmínku o Nintendu. Podle něj to naznačuje, že oficiální oznámení by mohlo přijít už při nejbližší velké prezentaci Nintenda.
Zajímavé je, že tento nález přichází jen pár týdnů poté, co se objevila zpráva o plánovaném vydání Call of Duty na Switch 2 v průběhu roku 2026, dokonce s možností, že by hra mohla dorazit už během několika měsíců. Dohromady to vytváří poměrně přesvědčivý obraz o tom, že se projekt skutečně posunul z teorie do finální fáze příprav.
V tuto chvíli tak nejde ani tak o otázku, jestli Call of Duty na Nintendo dorazí, ale spíš kdy se tak stane a v jaké podobě. Pokud jsou aktuální indicie správné, oficiální oznámení může být doslova za rohem. Fanouškům hybridní konzole tak nezbývá než čekat, jestli se nejznámější střílečka světa skutečně brzy objeví i v handheldovém režimu a hlavně v jaké podobě. Dá se předpokládat, že bez připojení k internetu si nezahrajete, problém by mohly být taky obří velikost instalace. Nechme se překvapit.