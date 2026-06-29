PlayStation stále věří v hry jako služby. Vidí v nich budoucnost
zdroj: Sony

PlayStation stále věří v hry jako služby. Vidí v nich budoucnost

PlayStation 4 PC PlayStation 5

29. 6. 2026 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Concord
Concord
Concord
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Není tajemstvím, že PlayStation v uplynulých letech ve velkém sázel na model hry jako služby. Pod vedením tehdejšího šéfa Jima Ryana bylo dokonce v plánu, aby do března 2026 vydala Sony dvanáct her, které by do tohoto ekonomického modelu spadaly. Jenomže namísto nového trendu spousta projektů vůbec nevznikla, zatímco jiné pohasly brzy po vydání. Přesto v tento model PlayStation nadále věří.

Hideaki Nišino, aktuální šéf Sony Interactive Entertainment, v rozhovoru pro magazín Famitsu uvedl, že podobné projekty budou i nadále součástí budoucnosti značky a rozhodně to s nimi firma bude nadále zkoušet. Jako příklad uvedl komiksovou bojovku Marvel Tókon: Fighting Souls, kterou s finanční podporou PlayStationu tvoří Arc System Works.

„Věříme, že hry jako služby představují obsah, který přitahuje uživatele na celém světě, a proto chceme i nadále oživovat tento trh prostřednictvím obsahu jak z vlastní produkce, tak od třetích stran. Je důležité neustále něco nabízet. Žánr je relativně nový a myslím si, že mnoho lidí zkouší různé věci. Takže i my se chceme v tomto kontextu pouštět do nových výzev,“ uvedl.

zdroj: PlayStation

Po přečtení jeho vyjádření se na mysl dere jedna ikonická hláška švarného kováře z české pohádky, potažmo Vaase z Far Cry 3, přesto strategie svým způsobem dává smysl. PlayStation se sice spálil s Concordem a zrušil The Last of Us Online či multiplayerový spin-off pro God of War, ale faktem je, že stačí jedna úspěšná hra, aby byly předchozí neúspěchy zapomenuty. Fortnite je možná jen jedno, ale i polovina jeho úspěchu by sama o sobě byla dost - a Sony už se jednou nečekaně poštěstilo s Helldivers 2.

Rozhovor se ale netočil jenom kolem těchto her. Na chvíli se otřel rovněž o změnu strategie PlayStationu ohledně vydávání svých her na dalších platformách. Nišino na toto konto víceméně potvrdil, že singleplayerové příběhové hry budou vycházet hlavně na PS5, zatímco multiplayerové projekty chtějí těžit z široké hráčské základny, kterou nabízí i PC.

PlayStation
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K tomu se firma chce zaměřit na výrobu herních doplňků a periferií, mezi nimiž budou monitory a reproduktory. Společnost tak chce docílit toho, aby hraní na jejich konzoli bylo pohodlné i mimo prostor obývacího pokoje a mohla se tak stát primární herní platformou na libovolném místě.

„PlayStation Portal je součástí těchto snah. Chceme i nadále přemýšlet a klást si nové výzvy, abychom mohli nabízet herní zážitky, které budou vyhovovat stále rozmanitějším životním stylům,“ doplnil.

Smarty.cz
Tagy:
online Sony multiplayer playstation live service
Zdroje:
Kotaku, Famitsu, PlayStation
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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