PlayStation stále věří v hry jako služby. Vidí v nich budoucnost

Není tajemstvím, že PlayStation v uplynulých letech ve velkém sázel na model hry jako služby. Pod vedením tehdejšího šéfa Jima Ryana bylo dokonce v plánu, aby do března 2026 vydala Sony dvanáct her, které by do tohoto ekonomického modelu spadaly. Jenomže namísto nového trendu spousta projektů vůbec nevznikla, zatímco jiné pohasly brzy po vydání. Přesto v tento model PlayStation nadále věří.
Hideaki Nišino, aktuální šéf Sony Interactive Entertainment, v rozhovoru pro magazín Famitsu uvedl, že podobné projekty budou i nadále součástí budoucnosti značky a rozhodně to s nimi firma bude nadále zkoušet. Jako příklad uvedl komiksovou bojovku Marvel Tókon: Fighting Souls, kterou s finanční podporou PlayStationu tvoří Arc System Works.
„Věříme, že hry jako služby představují obsah, který přitahuje uživatele na celém světě, a proto chceme i nadále oživovat tento trh prostřednictvím obsahu jak z vlastní produkce, tak od třetích stran. Je důležité neustále něco nabízet. Žánr je relativně nový a myslím si, že mnoho lidí zkouší různé věci. Takže i my se chceme v tomto kontextu pouštět do nových výzev,“ uvedl.
Po přečtení jeho vyjádření se na mysl dere jedna ikonická hláška švarného kováře z české pohádky, potažmo Vaase z Far Cry 3, přesto strategie svým způsobem dává smysl. PlayStation se sice spálil s Concordem a zrušil The Last of Us Online či multiplayerový spin-off pro God of War, ale faktem je, že stačí jedna úspěšná hra, aby byly předchozí neúspěchy zapomenuty. Fortnite je možná jen jedno, ale i polovina jeho úspěchu by sama o sobě byla dost - a Sony už se jednou nečekaně poštěstilo s Helldivers 2.
Rozhovor se ale netočil jenom kolem těchto her. Na chvíli se otřel rovněž o změnu strategie PlayStationu ohledně vydávání svých her na dalších platformách. Nišino na toto konto víceméně potvrdil, že singleplayerové příběhové hry budou vycházet hlavně na PS5, zatímco multiplayerové projekty chtějí těžit z široké hráčské základny, kterou nabízí i PC.
K tomu se firma chce zaměřit na výrobu herních doplňků a periferií, mezi nimiž budou monitory a reproduktory. Společnost tak chce docílit toho, aby hraní na jejich konzoli bylo pohodlné i mimo prostor obývacího pokoje a mohla se tak stát primární herní platformou na libovolném místě.
„PlayStation Portal je součástí těchto snah. Chceme i nadále přemýšlet a klást si nové výzvy, abychom mohli nabízet herní zážitky, které budou vyhovovat stále rozmanitějším životním stylům,“ doplnil.