PlayStation se snaží ozřejmit situaci kolem nové ochrany digitálních licencí

V posledním týdnu byla komunita kolem PlayStationu mírně znepokojená. Fanoušci objevili změnu, která u nově zakoupených her v digitálním obchodě zavedla odpočet na 30 dní, kvůli němuž se předpokládalo, že hráči budou muset svou konzoli každý měsíc připojit k internetu, aby jim zůstal přístup k jejich hrám. Teorií bylo hned několik a trvalo několik dní, než společnost oficiálně zareagovala.
Díky vyjádření pro web Gamespot už víme, že nešlo o chybu jako v případě pár let staré kontroverze kolem poruch CMOS baterie, kvůli které jste mohli ztratit přístup ke svým hrám. Místo toho jde o nové opatření, které má dle všeho zabránit zneužívání vrácení peněz v případech, kdy někdo po nákupu zažádá o vrácení peněz, ale konzoli nechá v offline režimu a nepřijde tak o přístup k zakoupenému produktu.
Opatření nicméně nebude vyžadovat ověření každých 30 dní, jak se původně spekulovalo. Podle oficiální zprávy má jít o pouhé jednorázové připojení pro ověření licence hry, přičemž následně lze bez dalších kontrol titul nadále hrát v běžném režimu i offline.
„Hráči budou mít i nadále přístup ke svým zakoupeným hrám a mohou je hrát jako obvykle. K ověření licence hry je nutná jednorázová online kontrola, po jejímž provedení již nejsou vyžadované žádné další kontroly,“ tvrdí Sony.
Nejen já ale považuji vyjádření za nedostatečné, protože v něm chybí vysvětlení některých podrobností a specifičtějších scénářů. Aktuálně to každopádně vypadá, že se potvrdila teorie jednoho z uživatelů na fóru ResetEra, kde mluví o tom, že v době nákupu dostanete limitovanou licenci na 30 dní. Jakmile uběhne 14 dní a tedy skončí potenciální okno pro vrácení hry, musíte se znovu připojit k internetu, abyste dostali neomezenou licenci, přičemž na tento krok máte dalších 16 dní.
To samozřejmě rozohnilo novou debatu o tom, že by mohlo jít o začátek snah Sony ke zpříjemnění procesu vrácení peněz. Současně hráči ze svých zkušeností potvrdili, že problém s CMOS baterií v tomto případě není.
Každopádně apokalyptické scénáře se nevyplnily a nevrací se doby představení Xboxu One, který chtěl zavést pravidelné online kontroly i u fyzických nosičů, čemuž se v té době PlayStation vysmál speciálním videem. Podobně, jako to nyní udělal herní obchod GameStop, který se ke spekulacím vesele přidal svým vtipným příspěvkem na sociálních sítích.