PlayStation se snaží ozřejmit situaci kolem nové ochrany digitálních licencí

30. 4. 2026 16:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

V posledním týdnu byla komunita kolem PlayStationu mírně znepokojená. Fanoušci objevili změnu, která u nově zakoupených her v digitálním obchodě zavedla odpočet na 30 dní, kvůli němuž se předpokládalo, že hráči budou muset svou konzoli každý měsíc připojit k internetu, aby jim zůstal přístup k jejich hrám. Teorií bylo hned několik a trvalo několik dní, než společnost oficiálně zareagovala.

Díky vyjádření pro web Gamespot už víme, že nešlo o chybu jako v případě pár let staré kontroverze kolem poruch CMOS baterie, kvůli které jste mohli ztratit přístup ke svým hrám. Místo toho jde o nové opatření, které má dle všeho zabránit zneužívání vrácení peněz v případech, kdy někdo po nákupu zažádá o vrácení peněz, ale konzoli nechá v offline režimu a nepřijde tak o přístup k zakoupenému produktu.

Opatření nicméně nebude vyžadovat ověření každých 30 dní, jak se původně spekulovalo. Podle oficiální zprávy má jít o pouhé jednorázové připojení pro ověření licence hry, přičemž následně lze bez dalších kontrol titul nadále hrát v běžném režimu i offline.

„Hráči budou mít i nadále přístup ke svým zakoupeným hrám a mohou je hrát jako obvykle. K ověření licence hry je nutná jednorázová online kontrola, po jejímž provedení již nejsou vyžadované žádné další kontroly,“ tvrdí Sony.

Nejen já ale považuji vyjádření za nedostatečné, protože v něm chybí vysvětlení některých podrobností a specifičtějších scénářů. Aktuálně to každopádně vypadá, že se potvrdila teorie jednoho z uživatelů na fóru ResetEra, kde mluví o tom, že v době nákupu dostanete limitovanou licenci na 30 dní. Jakmile uběhne 14 dní a tedy skončí potenciální okno pro vrácení hry, musíte se znovu připojit k internetu, abyste dostali neomezenou licenci, přičemž na tento krok máte dalších 16 dní.

To samozřejmě rozohnilo novou debatu o tom, že by mohlo jít o začátek snah Sony ke zpříjemnění procesu vrácení peněz. Současně hráči ze svých zkušeností potvrdili, že problém s CMOS baterií v tomto případě není.

Každopádně apokalyptické scénáře se nevyplnily a nevrací se doby představení Xboxu One, který chtěl zavést pravidelné online kontroly i u fyzických nosičů, čemuž se v té době PlayStation vysmál speciálním videem. Podobně, jako to nyní udělal herní obchod GameStop, který se ke spekulacím vesele přidal svým vtipným příspěvkem na sociálních sítích.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
