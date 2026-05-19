PlayStation Plus zdražuje. Noví zákazníci si připlatí

Už od zítřka si noví zákazníci za službu PlayStation Plus připlatí. Základní tarif PlayStation Plus Essential nově vyjde na 9,99 eur za měsíc, respektive 27,99 eur za tři měsíce. Měsíční varianta tak zdraží o necelých 25 korun, čtvrtletní o asi 73 korun.
Starting May 20, PlayStation Plus prices for new customers will increase in select regions. Due to ongoing market conditions, prices will start at $10.99 USD / €9.99 EUR / £7.99 GBP for 1-month subscriptions and $27.99 USD / €27.99 EUR / £21.99 GBP for 3-month subscriptions.…— PlayStation (@PlayStation) May 18, 2026
Sony změnu vysvětluje současnými podmínkami na trhu. Firma zároveň uklidňuje stávající předplatitele, že se jich zdražení zatím netýká, pokud si předplatné nepřeruší nebo nezmění tarif. Krok přichází v době, kdy se ceny herního hardwaru i služeb zvyšují napříč celým průmyslem. Microsoft sice nedávno naopak zlevnil Xbox Game Pass, ale zároveň z něj vyndal nadcházející díly Call of Duty a už dříve také několikrát zdražoval.
Podobnou cestou jdou i samotné konzole. Sony letos zvýšilo ceny PlayStationu 5 v několika regionech a podobně reagovalo i Nintendo se svým Switchem 2. Výrobci se odvolávají hlavně na dražší komponenty, globální ekonomickou situaci a dopady cel. Zajímavé je, že trend jde úplně proti minulým generacím. Zatímco třeba PlayStation 4 v podobné fázi životního cyklu výrazně zlevňoval, dnešní konzole i služby naopak zdražují.
Pro hráče to znamená jediné: hraní je čím dál dražší záležitost a předplatné už dávno není levnou alternativou, jakou bývalo při svém startu.