PlayStation Plus zdražuje. Noví zákazníci si připlatí
19. 5. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Už od zítřka si noví zákazníci za službu PlayStation Plus připlatí. Základní tarif PlayStation Plus Essential nově vyjde na 9,99 eur za měsíc, respektive 27,99 eur za tři měsíce. Měsíční varianta tak zdraží o necelých 25 korun, čtvrtletní o asi 73 korun.

Sony změnu vysvětluje současnými podmínkami na trhu. Firma zároveň uklidňuje stávající předplatitele, že se jich zdražení zatím netýká, pokud si předplatné nepřeruší nebo nezmění tarif. Krok přichází v době, kdy se ceny herního hardwaru i služeb zvyšují napříč celým průmyslem. Microsoft sice nedávno naopak zlevnil Xbox Game Pass, ale zároveň z něj vyndal nadcházející díly Call of Duty a už dříve také několikrát zdražoval.

Podobnou cestou jdou i samotné konzole. Sony letos zvýšilo ceny PlayStationu 5 v několika regionech a podobně reagovalo i Nintendo se svým Switchem 2. Výrobci se odvolávají hlavně na dražší komponenty, globální ekonomickou situaci a dopady cel. Zajímavé je, že trend jde úplně proti minulým generacím. Zatímco třeba PlayStation 4 v podobné fázi životního cyklu výrazně zlevňoval, dnešní konzole i služby naopak zdražují.

Pro hráče to znamená jediné: hraní je čím dál dražší záležitost a předplatné už dávno není levnou alternativou, jakou bývalo při svém startu.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
