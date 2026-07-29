PlayStation Plus v srpnu nadělí zombie survival, androidí horor i kooperační hlavolamy
zdroj: Foto: Techland

PlayStation Plus v srpnu nadělí zombie survival, androidí horor i kooperační hlavolamy

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29. 7. 2026 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Předplatné PlayStation Plus vás nechá každý měsíc přidat si do své knihovny pár titulů bez nákladů navíc. Sony teď zveřejnila line-up na srpen, kterému bude vévodit zombie survival Dying Light 2, následovaný parádním retro hororem Signalis a kooperační šíleností Big Walk.

Dying Light 2
Dying Light 2
Dying Light 2
Galerie

Největším tahákem nabídky je Dying Light 2 Stay Human v Reloaded Edition pro PS5 a PS4. Akční hra z pohledu první osoby vás zavede do postapokalyptického města zamořeného nakaženými. V roli Aidena Caldwella bojujete o přežití, rozhodujete o osudu jednotlivých frakcí a můžete využít kooperativní režim až pro čtyři hráče. Edice Reloaded obsahuje i první rozšíření Bloody Ties.

Druhou novinkou je Big Walk pro PlayStation 5. Kooperativní dobrodružství od tvůrců Untitled Goose Game zaměřené na komunikaci a společné řešení hádanek. Nejde o tradiční friendslop, ale poměrně rozsáhlou hru ve velkém otevřeném světě, která může svojí nutností komunikace připomínat třeba Peak křížený s The Witness.

zdroj: House House

Srpnovou nabídku pak doplňuje psychologický survival horor Signalis pro PS4 a PS5. V něm se ujmete androida jednotky Elster, který pátrá po své ztracené partnerce v tísnivém retrofuturistickém světě plném hádanek, tajemství a znepokojivých tvorů. Hra čerpá z prvních Resident Evilů a je říznutá špičkovou estetikou. Ostatně jsme ji recenzovali i tady na Games.

Signalis
Recenze
Signalis – recenze výborného retro hororu

Sony zároveň oznámilo bonus pro fanoušky bojových her. Od 6. srpna si budou moci předplatitelé PlayStation Plus zdarma stáhnout balíček pro Marvel Tōkon: Fighting Souls, který v ten den vychází. Najdou v něm pět avatarů s postavami jako Captain America, Storm, Spider-Man, Doctor Doom nebo Ghost Rider. Součástí balíčku bude také sada dvaceti póz pro obrazovku s výsledky zápasu, které půjde využít v PS5 verzi hry.

Všechny tři hry budou předplatitelům PlayStation Plus dostupné od 4. srpna. Do té doby si ještě můžete do knihovny přidat červencovou nabídku s Call of Duty: Modern Warfare 3, For the King 2 a CrossCode.

Smarty.cz
Tagy:
humor zombie horor akční retro adventura kooperace postapokalyptická first person postapokalypsa
Zdroje:
Sony
Hry:
Signalis Dying Light 2 Stay Human Big Walk
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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