PlayStation možná bude muset vracet peníze. Žaloba kvůli monopolu se hýbe kupředu
4. 5. 2026 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Sony už od roku 2021 čelí v USA hromadné žalobě spotřebitelů kvůli monopolizaci digitálních verzí her, jejichž nákup umožňuje pouze skrze jejich oficiální online obchod PlayStation Store. Spor probíhá několik let a až nyní to vypadá, že by se mohl chýlit ke konci na základě předběžné dohody.

Podle ní mohou mít hráči nárok na náhradu škody. Dohodu o urovnání nedávno schválil soudce Severního okresního soudu v Kalifornii, přičemž hovoří o tom, že je společnost Sony povinná vyplatit přibližně 163 milionů korun všem osobám ve Spojených státech, které si v období od 1. dubna 2019 do 31. prosince 2023 zakoupily některé konkrétní hry skrze PlayStation Network.

Urovnání bylo oficiálně schváleno 8. dubna, přičemž advokátní kancelář Saveri Law Firm ho oznámila až 29. dubna. Mezi nákupy, které zákazníky opravňují k náhradám, najdeme několik dílů wrestlingové série WWE 2K, No Man’s Sky, The Last of Us Remastered, Until Dawn, The Order 1886, trilogii Mass Effect, Knack, Ratchet and Clank či třeba Resogun. Kompletní seznam dotčených titulů najdete zde, nicméně tuzemských zákazníků se odškodnění stejně týkat nebude.

„Soud předběžně schválil navrhovanou dohodu mezi žalobci a žalovaným (dále jen dohoda). Navrhovaná dohoda stanovila výplatu částky 7 850 000 dolarů za účelem vyřešení nároků žalobců a členů skupiny, na kterou se dohoda vztahuje, vůči žalovanému,“ uvádí tisková zpráva.

Jádrem celého sporu je skutečnost, že PlayStation před několika lety přestal povolovat prodejcům třetích stran prodávat kódy ke stažení her z PlayStation Store, aby zabránil přeprodávání klíčů. Spotřebitelé tak podle žaloby v některých případech museli zaplatit o 175 % více než za nákup například fyzické kopie.

Tato dohoda zároveň nastavuje poměrně jasný precedent, který nastiňuje, jak by mohly dopadnout další podobné žaloby. Jedna se řeší ve Velké Británii, kde chce britský aktivista skrze hromadnou žalobu získat od Sony až 140 miliard korun kvůli zneužití postavení na trhu. Další pochází z Nizozemska, kde za předražené hry chtějí hráči zpět 10 miliard korun. Obě částky jsou o poznání vyšší než v případě aktuální předběžné dohody, přičemž je jisté, že na výsledek se bude čekat dlouho, ovšem v rámci Evropské unie už by zejména výsledek nizozemského sporu mohl být zajímavý i pro tuzemský trh.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
