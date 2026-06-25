PlayStation brojí proti zbytečným hrám. Ve svém obchodě zavedl přísnější pravidla
zdroj: PlayStation

PlayStation brojí proti zbytečným hrám. Ve svém obchodě zavedl přísnější pravidla

25. 6. 2026 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Jakmile začnete hlouběji brouzdat oficiálním obchodem PlayStationu, poměrně brzy narazíte na záplavu titulů, které by se daly bez problémů zařadit do kategorie tzv. AI slopu, případně alespoň mezi shovelware, zaměřených zejména na kvantitu na úkor kvality. Situace dokonce už zašla do takového bodu, že samotná Sony musela vytáhnout do války.

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Už před nějakou dobou společnost varovala, že zavede přísnější pravidla pro vydávání a kontrolu her, aby neprocházela každá hříčka, očividně parazitující na slavnějších velkých titulech či využívající základní assety. A jak to vypadá podle prohlášení společnosti Afil Games, vydavatele řady nenáročných her, PlayStation se rozhodl znovu přitvrdit.

Brazilský celek oznámil, že jejich budoucí hry už na PlayStation Store nevyjdou. Nová pravidla jsou podle všeho nekompatibilní s jejich obchodní strategií, a proto se japonská firma rozhodla s vydavatelstvím ukončit spolupráci. Zároveň zpětně všechny jejich hry, kterých existuje něco přes 900, z obchodu smaže.

„Chtěli bychom poděkovat všem hráčům na PlayStationu, kteří nás na této cestě podporovali. Vaše nadšení a důvěra hrála klíčovou roli v našem růstu, přičemž nadále plánujeme vydávat nové hry na Xboxu One, Xboxu Series X/S, Microsoft Store a Nintendu Switch,“ stojí v prohlášení.

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Je jistě pravdou, že existují i horší tituly, než jaké vydávalo Afil Games, přesto mnoho z nich vypadá jako téměř identické kopie toho samého základního nápadu, jen s lehkou obměnou vizuálních prvků. Zároveň všechny mají extrémně jednoduché trofeje, což je u podobného typu her běžnou praxí a jejich hlavním lákadlem.

Přesto se zřejmě naprostá většina hráčů bez podobných projektů s velkou pravděpodobností obejde. Zároveň jde už o druhou podobnou letošní vlnu mazání, tisíce podobných her zmizely z PlayStation Store už v lednu. Jde proto o pokračování rozsáhlejší čistky, jejímž výsledkem by měl být přehlednější, méně zahlcující obchod.

Smarty.cz
Tagy:
pravidla playstation AI
Zdroje:
PushSquare, PlayStation
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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