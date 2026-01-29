PlayStation 6 nejdřív v roce 2029? Sony má podle analytika jiné priority

Start nové generace konzolí představuje zpravidla zásadní moment pro celý herní průmysl, tentokrát si na něj ale zřejmě budeme muset počkat déle než tradičních sedm let. Podle nové analýzy se Sony nechystá uvést PlayStation 6 na trh dřív než v roce 2028, v mezičase se firma hodlá soustředit na prodloužení životního cyklu PlayStationu 5.
S touto prognózou přišel David Gibson, seniorní analytik společnosti MST International, který se zaměřuje na technologické a herní firmy. Ve své zprávě, zveřejněné před finančními výsledky Sony za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2025 (které firma odhalí 6. února), upozorňuje, že se firmě aktuálně daří lépe, než se čekalo. Silné prodeje her a stabilní výnosy ze služeb, včetně předplatného PlayStation Plus, mají zajistit tržby kolem 1,8 bilionu jenů (kolem 238 miliard korun) a provozní zisk zhruba 160 miliard jenů (přes 21 miliard korun).
Podle Gibsona díky těmto skvělým výsledkům Sony s uvedením nové konzole nemusí nijak pospíchat. „Sony očekává, že životní cyklus PS5 bude delší než u předchozích generací,“ uvedl analytik a dodává, že pravděpodobnost, že PlayStation 6 vyjde dokonce až v roce 2029, je dle něj vysoká.
Náznaky snahy prodloužit životnost PS5 jsou přitom patrné už nyní: Na podzim Sony představila levnější model konzole exkluzivní pro domovské Japonsko, zatímco ve zbytku světa lákala na výrazné slevy během Black Friday. Víc než pět let po uvedení PlayStationu 5 také stávající uživatele PS4 taktně upozorňuje, že se silným letošním line-upem už opravdu nastal čas na upgrade.
Zároveň ale nejde jen o samotné prodeje hardwaru, podle Gibsona se Sony soustředí i na hráčskou aktivitu. „Aktivita na PS5 podle dostupných dat nadále překonává dosavadní rekordy. Sony se soustředí spíše na udržení aktivní uživatelské základny než na samotný růst prodejů konzolí,“ vysvětluje. V praxi to znamená, že pravidelné příjmy ze služeb a digitální distribuce jsou pro firmu klíčovější než rychlé uvedení nové generace.
Situaci na druhé straně komplikuje globální trh s hardwarem. Výrobci i spotřebitelé čelí rostoucím cenám pamětí, po kterých panuje obrovská poptávka kvůli rozvoji umělé inteligence. Firmy jako Nvidia nebo Google mají při nákupu komponent přednost, což může tlačit nahoru ceny pro koncové zákazníky. Podobné obavy už zazněly i u Nintenda, jehož prezident Šuntaró Furukawa nevyloučil budoucí zdražování hardwaru. Gibson odhaduje, že Sony krátkodobě ochrání stávající zásoby, ale v dalším fiskálním roce by se do cenovek konzolí vyšší náklady eventuálně mohly promítnout.
Z pohledu Sony zatím dává setrvání u PS5 a PS5 Pro smysl. Konzole má silnou uživatelskou základnu, stabilní příjmy z prodeje digitálních kopií i předplatného a letos ji navíc čeká výrazná vzpruha v podobě Grand Theft Auto VI, které by mohlo samo o sobě rozhýbat další vlnu prodejů. Analytik ale zároveň varuje, že přílišné otálení s novou generací může do budoucna představovat riziko.
Určité náznaky, že se PlayStation 6 dočkáme, pochopitelně existují i z oficiálních zdrojů. Architekt konzole Mark Cerny loni na podzim zmínil „budoucí konzoli“ ve videu rozebírajícím spolupráci Sony a AMD, kde uvedl, že by měla dorazit za několik let, což si většina lidí tehdy vyložila jako konec roku 2028. Mezitím se objevují také spekulace, že by příští PlayStation mohl být zpětně kompatibilním hybridem na způsob Switche, tedy na pomezí handheldu a domácí konzole s dokem.