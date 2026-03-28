PlayStation 5 znovu zdražuje. Za konzoli si připlatíte 2 500 korun

Vypadá to, že stabilizace zásob operační paměti je stále v nedohlednu, zatímco světem otřásá jedna krize za druhou. Všechny tyhle aspekty společně tvoří globální ekonomickou situaci, která některé společnosti nutí k nepříjemným krokům. Patří mezi ně i Sony a opětovné zdražení konzolí PlayStation 5.
PS5 zdražuje postupně, přesto aktuální skok působí poměrně agresivně. Všechny modely totiž cenou povyskočí o dalších 100 eur, což je v přepočtu kolem 2 500 korun. V Evropě tak základní model s mechanikou seženete za 649,99 eur, zatímco verzi bez mechaniky za lehce střídmějších 599,99 eur. Mezitím varianta Pro povyskočila na hranici 899,99 eur, což je při aktuálním kurzu asi 22 100 korun.
Trend potvrzuje očekávání analytiků, kteří podobný krok předvídali. Po nynějším zdražení cena digitální edice od uvedení na trh povyskočila o polovinu, zatímco základní model zaznamenal nárůst o 30 %. Zdražení se týká i zařízení PlayStation Portal, jež vás nově vyjde na 249,99 eur. Nové ceny začnou platit celosvětově 2. dubna.
„Jsme si vědomí toho, že změny cen mají dopad na naši komunitu, a po pečlivém zvážení jsme dospěli k závěru, že se jedná o nezbytný krok, který nám umožní i nadále poskytovat hráčům po celém světa inovativní a vysoce kvalitní herní zážitek,“ uvedla společnost Sony Interactive Entertainment v oficiálním prohlášení.
Zdražování se nicméně netýká pouze stáje „modrých“. I Microsoft v minulém roce dvakrát zvedl ceny Xboxů, kdy silnější varianta nyní stojí 649,99 eur, zatímco model S vás vyjde na 399,99 eur. I konkurence se odvolá na meziroční růst cen pamětí, způsobený aktuální honbou za AI.
Nové české oficiální ceny odhalené dosud nejsou, ale očekávejte, že silnější varianta PS5 se nově přehoupne přes hranici 22 tisíc korun, zatímco slabší modely se budou pohybovat kolem 16,5 tisíce, respektive 15 tisíc.