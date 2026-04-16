Pirátský survival Windrose vyplouvá s pozitivními recenzemi a skvělými čísly

Pirátský survival Windrose vyplul do předběžného přístupu a v plachtách má silný vítr. Titul od Kraken Express si krátce po vydání připisuje vysoká čísla hráčů i velmi pozitivní ohlasy. Mohl by se mu tak povést podobný manévr jako jiným survivalům, které se staly hitovkami jako například Palworldu, Enshrouded nebo Valheimu.
Hra, dříve známá jako Crosswind, se odehrává v alternativní verzi Karibiku 18. století. Začínáte jako trosečník na opuštěném ostrově, kde musíte sbírat suroviny, craftit a přežít. Postupně se ale ve škuneru dostanete i na širé moře a proměníte se v plnohodnotného piráta, který si razí cestu světem podle vlastních pravidel.
Zdá se, že kombinace survivalu, stavění a mořeplavectví funguje. Na Steamu hra atakuje téměř sto tisíc souběžně hrajících a drží si hodnocení „velmi kladné“, kdy z více než 5000 recenzí hodnotí pozitivně 87 %. Hráči oceňují především tempo hry a to, že respektuje jejich čas. V komentářích se objevují i přirovnání ke kombinacivýše zmíněného Valheimu a Assassin's Creed IV: Black Flag.
V předběžném přístupu je ale nutné počítat s chybami. Někteří hráči kritizují soubojový systém, který podle nich zatím působí nedotaženě. Zajímavý je i vývoj samotného projektu. Windrose měl původně vzniknout jako free-to-play MMO, ale po odezvě z testování se autoři rozhodli pro komornější prémiový titul pro jednoho až čtyři hráče. Podle prvních výsledků to byla správná sázka.
Windrose si v předběžném přístupu pobude 1,5 až 2,5 roku. V plné verzi má mít o polovinu více biomů, bossů, nepřátel, lodí a celkově obsahu. Dokončený bude také příběh a další herní systémy, které tvůrci z Kraken Express zatím drží v tajnosti.