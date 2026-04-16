Pirátský survival Windrose vyplouvá s pozitivními recenzemi a skvělými čísly

16. 4. 2026 14:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Windrose
Windrose
Pirátský survival Windrose vyplul do předběžného přístupu a v plachtách má silný vítr. Titul od Kraken Express si krátce po vydání připisuje vysoká čísla hráčů i velmi pozitivní ohlasy. Mohl by se mu tak povést podobný manévr jako jiným survivalům, které se staly hitovkami jako například Palworldu, Enshrouded nebo Valheimu.

Hra, dříve známá jako Crosswind, se odehrává v alternativní verzi Karibiku 18. století. Začínáte jako trosečník na opuštěném ostrově, kde musíte sbírat suroviny, craftit a přežít. Postupně se ale ve škuneru dostanete i na širé moře a proměníte se v plnohodnotného piráta, který si razí cestu světem podle vlastních pravidel.

Sea of Remnants - Gameplay Preview
Piráti ze Sea of Remnants vyplouvají. Free-to-play RPG láká na veřejný test

Zdá se, že kombinace survivalu, stavění a mořeplavectví funguje. Na Steamu hra atakuje téměř sto tisíc souběžně hrajících a drží si hodnocení „velmi kladné“, kdy z více než 5000 recenzí hodnotí pozitivně 87 %. Hráči oceňují především tempo hry a to, že respektuje jejich čas. V komentářích se objevují i přirovnání ke kombinacivýše zmíněného Valheimu a Assassin's Creed IV: Black Flag.

V předběžném přístupu je ale nutné počítat s chybami. Někteří hráči kritizují soubojový systém, který podle nich zatím působí nedotaženě. Zajímavý je i vývoj samotného projektu. Windrose měl původně vzniknout jako free-to-play MMO, ale po odezvě z testování se autoři rozhodli pro komornější prémiový titul pro jednoho až čtyři hráče. Podle prvních výsledků to byla správná sázka.

Windrose si v předběžném přístupu pobude 1,5 až 2,5 roku. V plné verzi má mít o polovinu více biomů, bossů, nepřátel, lodí a celkově obsahu. Dokončený bude také příběh a další herní systémy, které tvůrci z Kraken Express zatím drží v tajnosti.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
Valor Mortis - Datum vydání
Valor Mortis - Datum vydání
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Castlevania: Belmont‘s Curse - Gameplay
Castlevania: Belmont‘s Curse - Gameplay
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
Thick as Thieves - Gameplay Trailer
Thick as Thieves - Gameplay Trailer
Warhammer Survivors - Oznámení na konzole
Warhammer Survivors - Oznámení na konzole
Inquisitor Simulator – Oznámení
Inquisitor Simulator – Oznámení
Alkahest - Gameplay Trailer
Alkahest - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead

