Piráti ze Sea of Remnants vyplouvají. Free-to-play RPG láká na veřejný test

Vydavatel NetEase po dlouhých měsících mlčení konečně natáhl plachty a v šestiminutové ukázce složené výhradně ze záběrů z hraní předvádí své pirátské RPG Sea of Remnants. Nová ukázka láká na týdenní únorový test, do kterého se můžete v příslušném formuláři registrovat do 22. ledna. Čeká vás mix dobrodružství na otevřeném moři, taktické souboje i netradiční aktivity. Free-to-play titul budete moct hrát sami nebo v online kooperaci, vedle PC a PS5 se chystá i na mobilní telefony.
Ukázka přitom nasbírala na oficiálním YouTube kanálu hry přes 2 miliony zhlédnutí během patnácti hodin. A není divu, Sea of Remnants zaujme na první pohled svéráznou grafickou stylizací, která připomíná svět vyřezávaných dřevěných loutek, a zároveň slibuje překvapivě široké spektrum různorodých aktivit. Vedle průzkumu otevřených oblastí a námořních bitev se pustíte třeba do pití na čas, partiček madžongu a budete se potýkat i s nevyzpytatelným počasím, které má ovlivňovat samotný průběh plavby i soubojů.
Z dostupných informací na Steamu vyplývá, že hra nabídne dynamický systém počasí, víc než tři sta společníků a kombinaci námořního boje v reálném čase s tahovými souboji celé posádky. Za hrou stojí Joker Studio, které v minulosti vytvořilo free-to-play asymterický mobilní horor Identity V. I ten ve své estetice využíval loutky, ale také bizarní crossovery třeba s Danganronpou, Personou nebo KFC.
Sea of Remnants se poprvé ukázalo loni v červnu během prezentace Sony State of Play, zároveň je jen jedním z několika projektů, které má NetEase v nejbližších letech v rukávu. Zatímco pirátské RPG cílí na free-to-play publikum a dorazit by v plné verzi mělo ještě letos, čínský gigant paralelně chystá velký singleplayerový projekt Blood Message, který má ambice prorazit v AAA vodách. Jeho datum vydání ale zatím neznáme.