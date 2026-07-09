Petice se skoro čtvrt milionem podpisů žádá, aby Sony nerušila fyzické disky
zdroj: Foto: Sony

Petice se skoro čtvrt milionem podpisů žádá, aby Sony nerušila fyzické disky

9. 7. 2026 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Více než 245 tisíc hráčů podepsalo petici proti plánovanému konci fyzických her pro PlayStation. Iniciativu s názvem Don't Kill the Disc spustil kanadský prodejce PNP Games krátce poté, co Sony oznámilo, že od ledna 2028 ukončí výrobu diskových verzí nových her pro PlayStation.

Petice vyzývá Sony, aby zachovalo možnost kupovat hry na fyzických nosičích i po roce 2028. Organizátoři tvrdí, že nejde jen o sběratelství, ale především o vlastnictví her a svobodu volby. „Podepište petici a dejte Sony najevo, že chcete zachovat hry na discích i po roce 2028, aby další generace mohla své hry skutečně vlastnit, a ne si je pouze pronajímat,“ stojí v textu výzvy.

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PNP Games vzniklo v roce 2005 jako malý internetový obchod a dnes provozuje několik kamenných prodejen v Kanadě. Podle společnosti by úplný přechod na digitální distribuci nezasáhl pouze hráče, ale celý ekosystém kolem fyzických her. Generální ředitelka společnosti Jade Pearce upozorňuje, že fyzické hry živí rozsáhlou síť distributorů, výrobců, skladů, logistických firem i obchodů.

„Fyzické hry podporují celé odvětví, které by čistě digitální budoucnost potichu vymazala. Jde o tisíce pracovních míst a nespočet malých podniků,“ uvedla Pearce. Podle ní by ukončení výroby disků zároveň znamenalo konec trhu s použitými hrami, výměnného obchodu i sběratelských edic. Hráči by navíc přišli o možnost hry půjčovat, prodávat, darovat nebo uchovávat jako součást sbírky.

Organizátoři zároveň zdůrazňují, že nejsou odpůrci digitální distribuce. „Nejsme proti digitálním hrám. Jsme proti tomu, aby byly výhradní možností,“ vysvětluje Pearce. Mnoho hráčů tvrdí, že rozhodnutí Sony může ovlivnit jejich budoucí nákup konzolí PlayStation. Jiní upozorňují, že pokud zmizí fyzické hry, budou raději investovat do PC, kde existuje širší nabídka obchodů a distribučních platforem.

Debata kolem fyzických médií se přitom netýká pouze PlayStationu. V posledních letech stále více vydavatelů sází na digitální distribuci, zatímco podíl diskových verzí postupně klesá.

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Tagy:
petice Sony playstation
Zdroje:
change.org, PNP Games
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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