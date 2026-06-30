Persona míří na Netflix. Školní JRPG dostane hranou adaptaci
zdroj: Atlus

Persona míří na Netflix. Školní JRPG dostane hranou adaptaci

PC PlayStation 5 Xbox Series

30. 6. 2026 16:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Netflix zřejmě ještě zdaleka neřekl poslední slovo v seriálových adaptacích videoher. Po Zaklínači, Arcane, Devil May Cry nebo Cyberpunk: Edgerunners se na televizní obrazovky chystá přivést jedno z nejpopulárnějších JRPG. Podle informací magazínu Variety totiž vzniká hraný seriál Persona.

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Projekt má zatím být v rané fázi a streamovací gigant jeho existenci oficiálně nekomentoval. Zákulisní informace ale naznačují, že Netflix kolem seriálu postavil vcelku zkušený tvůrčí tým. O scénář, pozici showrunnera i výkonnou produkci se postará Christopher Monfette, který dříve pracoval na seriálech Star Trek: Picard, 12 opic nebo Záchranáři L. A. Momentálně se podílí také na připravovaném marvelovském seriálu VisionQuest.

O produkci se podělí společnosti 21 Laps a Story Kitchen. První jmenovanou vede Shawn Levy, producent seriálového hitu Stranger Things a režisér filmů Deadpool & Wolverine, Free Guy nebo Noc v muzeu. Story Kitchen se pro změnu specializuje na filmové a seriálové adaptace videoher, stojí například za připravovanými hranými seriály Tomb Raider a Life is Strange pro Amazon Prime Video. Do projektu je zapojená také Sega, kterou zastupuje producent Toru Nakahara.

Série Persona vznikla v roce 1996, každý z jejích dílů přitom vypráví samostatný příběh, které spojuje podobná premisa. Hlavními hrdiny bývá skupina japonských středoškoláků, kteří se snaží skloubit běžný studentský život, navazování vztahů a školní povinnosti s nočním bojem proti nadpřirozeným silám. Zatím nevíme, kterou z her bude hraný seriál adaptovat, nebo jestli se tímto rámcem pouze inspiruje při tvorbě vlastního scénáře. Vzhledem k antologické povaze série má tvůrčí tým poměrně volné ruce.

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Ani herní fanoušci ale v příštích letech nepřijdou zkrátka, na začátku června Atlus oficiálně oznámil Personu 6, zatímco začátkem 2027 remake Persona 4 Revival. Celá série dnes zahrnuje šest hlavních dílů a řadu spin-offů, přičemž posledním vydaným titulem byla loňská free-to-play Persona 5: The Phantom X ve spolupráci s Perfect World.

Pro Netflix jde o další pokus rozšířit nabídku videoherních adaptací. Zatímco animované seriály jako Arcane nebo Cyberpunk: Edgerunners sklízely nadšené ohlasy, jeho hrané seriály podle her jako Resident Evil měly zatím spíše rozporuplné výsledky. Vedle zatím nepotvrzené Persony ale chystá třeba taktéž hraný seriál podle Assassin's Creed.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy remake JRPG psychologický Persona (série)
Zdroje:
Variety
Hry:
Persona 4 Revival Persona 6
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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