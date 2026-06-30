Persona míří na Netflix. Školní JRPG dostane hranou adaptaci

Netflix zřejmě ještě zdaleka neřekl poslední slovo v seriálových adaptacích videoher. Po Zaklínači, Arcane, Devil May Cry nebo Cyberpunk: Edgerunners se na televizní obrazovky chystá přivést jedno z nejpopulárnějších JRPG. Podle informací magazínu Variety totiž vzniká hraný seriál Persona.
Projekt má zatím být v rané fázi a streamovací gigant jeho existenci oficiálně nekomentoval. Zákulisní informace ale naznačují, že Netflix kolem seriálu postavil vcelku zkušený tvůrčí tým. O scénář, pozici showrunnera i výkonnou produkci se postará Christopher Monfette, který dříve pracoval na seriálech Star Trek: Picard, 12 opic nebo Záchranáři L. A. Momentálně se podílí také na připravovaném marvelovském seriálu VisionQuest.
O produkci se podělí společnosti 21 Laps a Story Kitchen. První jmenovanou vede Shawn Levy, producent seriálového hitu Stranger Things a režisér filmů Deadpool & Wolverine, Free Guy nebo Noc v muzeu. Story Kitchen se pro změnu specializuje na filmové a seriálové adaptace videoher, stojí například za připravovanými hranými seriály Tomb Raider a Life is Strange pro Amazon Prime Video. Do projektu je zapojená také Sega, kterou zastupuje producent Toru Nakahara.
Série Persona vznikla v roce 1996, každý z jejích dílů přitom vypráví samostatný příběh, které spojuje podobná premisa. Hlavními hrdiny bývá skupina japonských středoškoláků, kteří se snaží skloubit běžný studentský život, navazování vztahů a školní povinnosti s nočním bojem proti nadpřirozeným silám. Zatím nevíme, kterou z her bude hraný seriál adaptovat, nebo jestli se tímto rámcem pouze inspiruje při tvorbě vlastního scénáře. Vzhledem k antologické povaze série má tvůrčí tým poměrně volné ruce.
Ani herní fanoušci ale v příštích letech nepřijdou zkrátka, na začátku června Atlus oficiálně oznámil Personu 6, zatímco začátkem 2027 remake Persona 4 Revival. Celá série dnes zahrnuje šest hlavních dílů a řadu spin-offů, přičemž posledním vydaným titulem byla loňská free-to-play Persona 5: The Phantom X ve spolupráci s Perfect World.
Pro Netflix jde o další pokus rozšířit nabídku videoherních adaptací. Zatímco animované seriály jako Arcane nebo Cyberpunk: Edgerunners sklízely nadšené ohlasy, jeho hrané seriály podle her jako Resident Evil měly zatím spíše rozporuplné výsledky. Vedle zatím nepotvrzené Persony ale chystá třeba taktéž hraný seriál podle Assassin's Creed.