Perfektní hororová kombinace? Alan Wake se vydává do Phasmophobie

Kooperativní hororový hit Phasmophobia se pouští do své dosud největší spolupráce. Studio Kinetic Games spojilo síly s finskými Remedy Entertainment a včera spustili třítýdenní event Phasmophobia by Alan Wake, který propojuje lov duchů s temnými zákoutími mysli ztrápeného spisovatele.
V rámci akce se několik známých map z Phasmophobie převlékne do kulis inspirovaných Alanem Wakem 2 a kromě duchů v nich budete hledat také stránky Alanových rukopisů. Ty navíc speciálně pro event napsal kreativní ředitel Remedy Sam Lake, který spolupráci označil za „čest a radost“.
„Naše dvě značky se perfektně doplňují,“ uvedl Lake v tiskové zprávě. „Jen malé varování pro všechny lovce duchů: Pokud vstoupíte, možná už nikdy neopustíte Temné místo.“
Akce přináší i nové tematické předměty, včetně ikonické andělské lampy, a poprvé v historii Phasmophobie také odemykatelné skiny postav. Své lovce duchů tak budete moct převléknout za samotného Alana Wakea nebo agentku FBI Sagu Anderson. Do spolupráce se zapojil i dabér Alana, herec Matthew Porretta.
Podle marketingového ředitele Kinetic Games, Asima Tanvira začala spolupráce překvapivě banálně – soukromou zprávou na sociálních sítích. Vývojáři z obou studií zjistili, že jsou navzájem svými fanoušky a v konverzaci rychle vyšlo najevo, že k sobě oba atmosférické horory mají mnohem blíž, než by se mohlo zdát.
„Phasmophobia byla pro nás v mnoha směrech skoro nebeským spojením,“ doplnila hlavní scenáristka Remedy Molly Maloney. „V Alanu Wakeovi figurují síly z jiného světa, které pronikají do reality. A přesně o tom je i Phasmophobia.“
Kinetic Games na druhé straně uklidňuje, že z Phasmophobie rozhodně nechce udělat hru postavenou čistě na crossoverech. Alan Wake tak sice otevírá dveře dalším značkám, tvůrci ale chtějí být vybíraví a takhle ideálních kandidátů je jako šafránu.
Spolupráce zároveň dorazila ve zvláštní chvíli, anebo možná v pravý čas. Jen pár dní před začátkem eventu totiž Phasmophobia obdržela rozsáhlý update postav a animací, který komunita přijala poměrně chladně. Nový patch vydaný společně s eventem proto opravuje řadu problémů a snaží se i trochu uklidnit rozbouřenou komunitu.
Event Phasmophobia by Alan Wake na PC, PlayStation 5, PS VR2 i Xboxu Series X/S poběží do 2. června.